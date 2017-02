De norske 15-åringene er hyret inn for å hylle den svenske kronprinsessen på hennes 40-årsdag 14. juli.

Markeringen finner sted på Borgholm i Öland 14. juli og har fått navnet Victoriadagen.

Ifølge Aftonbladet skal Marcus & Martinus underholde kronprinsessen, altså skal Victoria være til stede under markeringen.

Blant andre artister som skal opptre er Charlotte Perrelli, som vant svensk Grand Prix i 2008, og Frans, som vant Melodifestivalen i fjor.

Nå er altså også den norske superdoen klare for å feire den svenske kronprinsessen, ifølge arrangementets hjemmesider.

– Dette er en stor stor ære! Og veldig gøy for oss som er norske artister å få være med på den store svenske festdagen, sier Marcus Gunnarsen til VG.

– Vi må få takke kronprinsessen for invitasjonen til bursdagsfesten! Vi gleder oss til å feire henne, og lover å lage show, sier Martinus.

De unge artistene har tidligere skrytt av sine svenske fans, etter at de solgte ut både Liseberg og Globen i fjor. Globen i Stockholm solgte de ut på 14 minutter. Singelen «Elektrisk» har solgt til platina i Sverige.

I sommer var det så enormt mange som ønsket å se nordmennene i fornøyelsesparken Gröna Lund i Stockholm, at parken måtte stenge dørene. En drøss av fans som hadde gledet seg til å se sine norske idoler, måtte gråtende innse at det ikke ville bli noe av.

Det er ikke eneste gang Marcus og Martinus har skapt kaos med sin tilstedeværelse i Sverige. De har sprengt kapasiteten både på Liseberg i Gøteborg og på Skansen i Stockholm. På et sommershow i Malmö måtte opptredenen avlyses fullstendig, på bakgrunn av at arrangøren ikke kunne garantere for publikums sikkerhet.

Tidligere i år slo også kinofilmen om tvillingene, «Sammen om drømmen», rekorder da den som første norske film gikk rett til førsteplass på kinolisten i både Norge og Sverige.

Victoriadagen er åpent for publikum, og billettsalget er i gang.

