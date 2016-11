Duoen er de første som annonseres til Oslo-område ment for de virkelig store konsertbegivenhetene.

Hovedstaden går jevnlig glipp av besøk fra turnerende artister som følge av mangel på egnet sted for de største produksjonene, og for lav publikumskapasitet.

Situasjonen har blitt verre etter at Valle Hovin utgikk som konsertsted. Men nå blir det nye muligheter. Voldsløkka på Sagene i Oslo skal fra sommeren 2017 kunne by på konserter av internasjonalt kaliber.

Første navn ut er imidlertid norsk: Marcus & Martinus opptrer der 2. juli, som toppnavn for det nye festivalarrangementet Oslo Sommertid.

UTENDØRS I OSLO: Bruce Springsteen underholdt 35.000 tilskuere i Frognerparken i sommer. Foto: NTB SCANPIX

Der blir det plass til 60.000 tilskuere, ifølge arrangør Friction AS.

Om duoen trekker såpass mange, vil de etter det VG erfarer holde tidenes største konsert for et betalende publikum i Norge.

– Om det skulle bli rekord, er det selvfølgelig utrolig moro og nok en milepæl, sier manager Jon F. Leiulfsrud.

Attraktiv for de største



Byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, Rina Mariann Hansen, mener det er viktig at Oslo som musikkby har mulighet til å rigge konserter etter europeisk målestokk.

DROPPET NORGE: Taylor Swift. Foto: AFP

– Når byen er attraktiv også for de aller største internasjonale artistene, er det bra for folk i Oslo og for alle som besøker oss, sier Hansen i en pressemelding.

Peer Osmundsvaag i Friction AS har for vane å dra artister som Justin Bieber, Green Day og Bon Jovi til Oslo.

Han er entusiastisk over Voldsløkka som konsertområde.

– Vi får se hvilke andre muligheter det blir for området i fremtiden, sier han.

Store står over



Mange vil si at vi er bortskjemte med store internasjonale artister og konserter i dette landet, mener VGs musikkanmelder Tor Martin Bøe.

– Sannheten er at verken Taylor Swift, Beyoncé eller Coldplay har tatt turen den siste tiden. Fordi vi ikke kan tilby store nok arenaer, sier Bøe.

– Dersom dette fungerer vil man åpne dørene for artistklassen som i dag ikke kommer nærmere Norge enn Ullevi i Gøteborg. Altså megastjernene.