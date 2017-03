Marcus & Martinus med tvillingmatch

Marcus & Martinus blir ikke de eneste tvillingene på scenen under gigantkonserten Oslo Sommertid på Voldsløkka i Oslo den 2.juli.

15-åringene får nemlig følge av de jevngamle tyske tvillingene Lisa og Lena fra Stuttgart, som også akkurat rekker å fylle 15 år før konserten finner sted. Lisa & Lena er blant verdens aller største nettfenomener blant tenåringer akkurat nå gjennom Instagram og videoapplikasjonen Musical.ly.

Egen kleskolleksjon har de også.

Les også: Marcus & Martinus kan sette publikumsrekord på ny arena

– Vi er overbegreistet og spente på å komme til Oslo for første gang og møte så mange av våre norske fans som mulig. Å møte Marcus & Martinus og dele scene med dem blir fantastisk, vi kan nesten ikke vente, heter det i en uttalelse fra Lisa & Lena.

Marcus & Martinus kaster seg på den samme entusiasmen.

– Vi gleder oss veldig til å spille på Oslo Sommertid! Spesielt gøy blir det å ønske våre tyske Musical.ly venner, Lisa & Lena, velkommen til Norge, sier Trofors-duoen.

De tyske søstrene begynte å legge ut videosnutter på Musical.ly sommeren 2015, der de mimet til kjente hits og simultantdanset med mye selvironi og humor. Interessen for Lisa & Lena vokste med eksplosiv kraft, og i dag har de eventyrlige 17, 5 millioner følgere på Musical.ly.

Interessen er ikke akkurat laber på Instagram, heller; her har jentene 9.8 millioner følgere.

Planen er at de to tvillingparene skal fremføre et par låter sammen i Musical.ly-formatet.

Oslo Sommertid er en splitter ny festival som finner sted den 2.juli på friluftsområdet Voldsløkka mellom Sagene og Tåsen i Oslo. Arrangøren Atomic Soul håper å samle opp mot 40.000 mennesker til happeningen og lover en helt ny konsertopplevelse.

Husker du?: Her er Marcus & Marinus' arvtagere

Andre bekreftede navn er Isac Elliot, Sval (som for øvrig er vokst opp bare et steinkast unna Voldsløkka) og Alex Aiono.

Aiono har allerede blitt kalt den nye Justin Bieber, og som sistnevnte startet også Alex Aiono sin karriere med å legge ut videoer av coverlåter på YouTube.

I dag har YouTube-kanalen hans fire millioner abonnenter og videoene er sett over hundre millioner ganger.