Marcus & Martinus' mamma: – Det har vært kjempetøft

Tvillingsønnenes suksess har bydd på utfordringer for familien.

Pappa Kjell-Erik Gunnarsen har hele tiden vært en sentral og synlig skikkelse i Marcus & Martinus' eventyrlige suksess.

Les også: Bryter med manageren – pappa tar over

Mamma Gerd Anne Gunnarsen har derimot vært langt mindre meddelsom og lite synlig.

Nå tar hun bladet fra munnen, i en dokumentar om familien som sendes på TV Norge lørdag kveld.

– Jeg synes det har vært kjempetøft, sier Gerd Anne Gunnarsen der.

Sjekk: Gir ut ny låt med amerikansk rap-sensasjon

POPKOMETER: Marcus & Martinus. Foto: FRED JONNY/SONY

I dokumentaren, titulert «Marcus & Martinus – Når barn blir popstjerner», faller ovennevnte sitat i forbindelse med en diskusjon ekteparet har om arbeidmengde.

– Du går jo kun fra PC'en din hvis det brenner, sier Gerd Anne til ektemannen.

Rar i kroppen



Hun er bekymret for hans ve og vel på et tidspunkt hvor han håndterer jobb i bilbransjen samtidig som han er altmuligmann for popstjernebarna.

– Når jeg ser enkelte ganger, hvor han har vært kjempesliten og følt seg rar i kroppen ... Du kan jo tenke deg når du først har kjørt i åtte timer, og så skal du liksom begynne på en hel arbeidsdag.

Fikk du med deg? Marcus & Martinus møter sin tvillingmatch

Se klipp fra dokumentaren her:

(saken fortsetter under videoen)

STORT FORMAT: Marcus & Martinus er nå etablerte som konsertattraksjon i arenaformat. Her i Oslo Spektrum Foto: CHRISTIAN CLAUSEN

M&M-mammaen gjør det også klart at 15-åringene hennes har vært nødt til å ofre mye sosialt hjemme på Trofors, både i skole- og fotballsammenheng.

Ikke gira



Hun gir videre uttrykk for at ting ruller litt for fort, som når ektemannen snakker om lansering i store europeiske markeder som Tyskland.

– Jeg er ikke helt gira på sånt der. Jeg synes det hadde vært greit å holde seg til Norge og Sverige, ler hun.

– Det er som å slippe dem til den store stygge ulven.

TIDLIG KRØKES: Marcus & Martinus vant MGP Jr i 2012. Det var bare den spede begynnelsen. Foto: RONNY DANIELSEN

På lerretet: Setter kinorekord

I dokumentaren kommer det også frem at Kjell Erik Gunnarsen har hatt store kvaler med å jobbe heltid for sønnene sine.

Lever av ungene



– Det blir jo på en måte at du lever av det ungene dine tjener, forteller han der, og understreker at Marcus & Martinus selv ikke aner hvilke summer de drar inn.

Lukrativt år: Økte inntektene med 630 prosent

Samtidig er begge foreldrene tydelige på at de fortrekker å verne om guttene sine selv.

– Du kan ikke sende ungene dine på tur alene, konstaterer faren, som også funderer over hva de to tenåringsidolene vil mene når de blir voksne, om hans innsats nå.

– Jeg håper guttene vil synes at jeg har vært der for dem.