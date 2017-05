Marcus & Martinus' «Like It Like It»-video sensurert av YouTube

Mange av duoens unge fans får ikke sett musikkvideoen.

I helgen slapp Marcus & Martinus den offisielle videoen til sin siste singel, «Like It Like It».

Den nærmer seg sin første million visninger på YouTube i høyt tempo.

Men det er ikke alle som får tilgang til den.

Dersom man har lagt inn filter med begrensninger på hva man kan se på YouTube – slik mange foreldre gjør for sine barn – får man simpelthen ikke se den offisielle «Like It Like It»-videoen.

YouTube bekrefter sensureringen overfor VG.

I videoen, som er spilt inn i USA, ser man de populære 15-åringene i en sommervarm «pool party»-setting – med en rekke tilsynelatende jevnaldrende jenter i bikini.

Tvillingene har postet et klipp av videoen på Instagram:

Marcus & Martinus' plateselskap Sony forteller at de vil ta kontakt med YouTube for en rutinemessig samtale om hva som har skjedd.

– Vi legger til grunn at her er det nok en automatisert tjeneste som ikke klarer å fange opp helheten. Men vi verdsetter at det er streng kontroll med innholdet på YouTube, sier David Pedersen, produkt- og promosjef for Marcus & Martinus.

Pedersen mener at selskapet er nøye på hvilke scener de bruker i musikkvideoer.

– «Like It Like It»-videoen har et sommerlig tema og viser ungdom sammen i helt naturlige rammer på et «beachparty», der lek og musikkglede står i fokus, synes han.

VG har vært i kontakt med YouTubes talspersoner i Norge. De sier at de vil se på saken og komme med en uttalelse senere.