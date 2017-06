Marcus & Martinus' «Like It Like It»-singel stuper på hitlistene

Utskjelt av kritikerne, sensurert av YouTube – nå kommer dommen fra fansen.

«Like It Like It» heter låten, men det ser ikke ut til at Marcus & Martinus liker den like godt som duoens tidligere bragder.

Fredag kveld er det klart at singelen synker allerede etter to uker på Norges offisielle hitliste, VG-lista.

Der debuterte låten på 16. plass forrige fredag. Nå raser den ned 13. plasser, til 29.

Den forrige M&M-singelen som ble sluppet uten å ha vært utgitt på et album først var «Girls», på samme tid i fjor.

HAR MED GJEST: Marcus & Martinus har med seg den amerikanske rapperen Silentó på sin nye singel. Foto: ROBIN BØE/SONY

Den gikk helt til topps på VG-lista, og lå inne i 13 uker – fem av dem på topp 10.

Fra før har Marcus & Martinus ytterligere fire topp 10-hits: «To dråper vann» (#8), «Elektrisk» (#3), «Ei som deg» (#10) og «Light It Up» (#9).

– Vi skulle selvsagt helst sett at tallene i Norge holdt seg oppe, sier David Pedersen, produktansvarlig for Marcus & Martinus i plateselskapet Sony.

Lunkent i Sverige



FUNGERTE BEDRE: Marcus & Martinus hadde med seg Tshawe Baqwa og Yosef Wolde-Mariam i Madcon på «Girls», deres eneste VG-listetoppende låt til nå. Foto: PATRICK DA SILVA SÆTHER

15-åringene har lagt Sverige for sine føtter det siste året. Men også der er det lunken stemning for «Like It Like It».

På den offisielle Sverigetopplistan debuterte låten på en beskjeden 48. plass en uke tilbake. Nå er den nede på 72. plass.

I Sverige har de tidligere hatt listesuksess med «Elektrisk» (#8), «Girls» (#40) og «Light It Up» (#23).

Langt fra «Fy faen»



FUNGERTE BEST: Marcus & Martinus i 2015, da de ga ut «Elektrisk», deres mest populære låt både på YouTube og Spotify, og deres største hit i Sverige. Foto: SONY

Tvillingene har gjort det skarpt med store konserter i Danmark og Finland, men heller ikke der er det «Like It Like It»-feber.

Låten ligger i skrivende stund på henholdsvis 127. og 159. plass på de to landenes Spotify-lister.

David Pedersen i Sony sier at singelen likevel har flere avspillinger totalt og i utlandet etter to uker enn noen tidligere Marcus & Martinus-låt, både på Spotify og YouTube.

– Så totalt sett ser dette veldig lovende ut for den internasjonale satsningen med Marcus & Martinus, mener han.

STORE: Marcus & Martinus i Oslo Spektrum 2016, der de solgte ut to konserter. Foto: CHRISTIAN CLAUSEN

I Norge har «Like It Like It» nå en 41. plass på Spotify, hvor den spilles omtrent 50.000 ganger daglig.

Den mest populære norske låten, Hkeem og Temurs «Fy faen», spilles tre ganger så mye.

Endrer video



Mesteparten av Marcus & Martinus-spillingen foregår på YouTube, slik det ofte er med artister som har veldig ung målgruppe.

YouTube-spillingene er ikke medregnet på nordiske hitlister.

Målt mot Spotify-tall pleier duoens YouTube-tall å være litt over 30 prosent høyere, hvilket også er tilfelle for den nye singelen.

Apropos YouTube har Marcus & Martinus-leiren nå bestemt seg for å endre på musikkvideoen til «Like It Like It».

OMSTRIDT: Marcus & Martinus' nye singel spilles av mange, men fikk blant annet terningkast 1 av NRKs anmelder.

Som VG tidligere har omtalt, ble videoen sensurert av YouTube.

I etterkant har 11 år gamle Guro Heggholmen fra Bergen gått ut og kritisert videoen for å redusere jenter til bikinikledd staffasje.

Hun startet en kampanje i sosiale medier titulert #ikketilpynt, som blant annet har fått støtte av Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik.

Fredag formiddag meldte TV2 at Marcus & Martinus' plateselskap nå vil gjøre endringer i videoen.