Marcus & Martinus gir ut singel med rap-sensasjonen Silentó

Ytterligere internasjonalt tilsnitt over duoens virke.

15-åringene fra Trofors kunngjør onsdag at de slipper en splitter ny låt 19. mai.

Den heter «Like It Like It», og bærer tegn til at tvillingene slett ikke nøyer seg med de nordiske landene som nedslagsfelt.

Med seg på singelen har de rapperen Silentó fra Atlanta.

19-åringen slo gjennom med et brak i 2015, med låten «Watch Me (Whip/Nae Nae)». Den nærmer seg 1,3 milliarder visninger på YouTube.

Ifølge en pressemelding fra duoens plateselskap loves en « energisk, positiv og dansefot-fremkallende partylåt».

I mellomtiden fortsetter Marcus & Martinus jobben med å erobre nye markeder.

Fredag 5. mai varmer de opp for bandet The Vamps på Echo Arena i Liverpool. Der er det plass til 11.000 tilskuere.