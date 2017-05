Låtanmeldelse Marcus & Martinus feat. Silentó - «Like It Like It»

Nesten stryk i engelsk.

LÅT: POP

Marcus & Martinus feat. Silentó

«Like It Like It»

(Sony)

Tvillingene fra Trofors er en seriøs business.

Duoen er det første vaskeekte teen pop-fenomenet fra Norge og de hersker snart over mer nordisk jord enn det Erik av Pommern gjorde.

Naturlig nok, da Marcus & Martinus har levert noen av de mest fengende og solide barnepoplåtene på norsk noensinne.

I håp om å erobre mer land, dumpet femtenåringene morsmålet sitt i fjor - men albumet «Together» viste at dette ikke nødvendigvis var noe sjakktrekk. Altså, de er fortsatt like populære, men bare ikke i nærheten så unike som de var på sjarmerende helgelandsk.

Nå er de aktuelle med sin niende single på engelsk (de må da sannelig være landets mest hardtarbeidende gruppe?) og «Like It Like It» er i størst grad et bevis på at overgangen til engelsk var noe forhastet.

Låten gjestes dessuten av amerikaneren Silentó, som hadde den virale hiten «Watch Me» for to år siden. Siden da har han stort sett bare levd opp til navnet sitt.

Over en intens tyggegummi-synth og noe som ligner mistenkelig mye på akkordrekken fra «Smells Like Teen Spirit», synger trioen om at de liker å se på en jente. Hun har god stil og dyre sneakers - det er mer enn godt nok for dem.

Låten er pop på sitt mest gjennomsnittlige, men den er mer anspent enn jovial.

Stemmene deres låter mer nasale enn sist og den tykke aksenten er mer på den irritable enn sjarmerende siden.

Her må språket virkelig innarbeides for at det skal vanke et internasjonalt gjennombrudd. Det virker som at de konsentrerer seg så mye om diksjonen at de glemmer å ha det gøy. Den livsbejaende M&M-faktoren, som har vært deres viktigste kort, har så og si blitt forvist med morsmålet.

Dette funker for deres norske die hard-fans, men det skal mye mer til for å lure omverdenen.

SANDEEP SINGH