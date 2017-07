Konsertanmeldelse: Marcus & Martinus, Oslo Sommertid

Tvillingene fra Trofors imponerer for alderen, men mangler dessverre gnisten som gir ekstase.

KONSERT: Marcus & Martinus

STED: Voldsløkka, Oslo

PUBLIKUM: ca. 33.000

Hovedstadens nye, enorme utendørskonsertområde er stappfullt av håpefulle barn som har kommet hele veien fra hvor som helst for å se et glimt av verdens mest berømte tvillingpopduo fra Norge.

Konserten åpner med tilbakeblikk via storskjermene. Storskjermene som ikke funker helt som de skal. Det påvirker likevel ikke publikum, for fansen gjør jobben sin og griner og hyler, som om det er to norske biebere på scenen.

TRAKK TITUSENER: Marcus & Martinus. Foto: KRISTER SØRBØ

Og det er det jo, langt på vei.

Hvordan har vi det?



Marcus & Martinus starter med «One More Second» og fyrverkeri. Guttene ser ut til å være glade for å være i Oslo, men sliter litt med slapp dansing og høye toner til å begynne med.

15-åringene er jordnære og har god kontakt med publikum. Men etter niende gang med «hvordan har dere det?» får man lyst å rope at det holder nå.

HØYT OVER OSLO: Marcus & Martinus på Voldsløkka. Foto: KRISTER SØRBØ

Det største praktiske problemet er foreldre med barn på skuldrene, som gjør det umulig for mange å følge med på scenen, spesielt når skjermene ofte går i svart.

Marcus & Martinus har levert mange popslagere både voksne og barn kan nynne på. På de største er det allsang så langt øyet kan se og øret kan høre.

Fraværende rappere



Få andre kan synge om slalom midt på sommeren og komme unna med det.

KVELDENS HELDIGSTE: 13 år gamle Emilie ble hentet opp på scenen. Foto: KRISTER SØRBØ

«Plystre på deg» blir en tidlig favoritt. Slik den pleier i konsertsammenheng starter den rolig ved keyboardet, for å understreke begavelsen kanskje, og så bam, er det på med den velkjente raske varianten. Topp.

«Light It Up» skaper stor allsang, og publikum ser ut til å kose seg ekstra mye med hopping her. Mye applaus.

«Girls» forårsaker stort engasjement både på og foran scenen. Her er det litt dødtid under Madcon-delen – siden Madcon ikke er her – men den blir brukt på å hilse på fansen, derfor er det OK.

IVRIGE: Store deler av publikum. Foto: KRISTER SØRBØ

Likevel må det nevnes at samme «manglende gjesterapper»-problem går igjen flere steder. På de to siste låtene, av alle steder.

Repeterende



Man forventer kanskje ikke at Silentó skal ta turen fra Atlanta for å bli med på «Like It Like It».

Men når ikke engang Katastrofe kan stikke innom og gjøre «Elektrisk» begynner man jo å stusse over om det ikke kunne vært lagt litt mer innsats i en så stor konsert på norsk jord med så store norske stjerner.

Guttene er flinke til å prøve og få med publikum, men det hjelper ikke helt i lengden. Dansingen og underholdningen på scenen blir fort repeterende.

De kjedeligste sangene er heldigvis korte, som gjør at publikum rekker å følge med igjen før de går inn i et nytt samtaleemne.

Og det er tydelig at guttene bryr seg om fansen. De inviterer med en heldig jente på scenen som de synger til under splitter nye «First Kiss», etterfulgt av en videohilsen med publikumsbrøl til en annen heldig jente, i Canada.

M&M har englestemmer, som er fint å høre på når det ikke er playback. Dette kommer spesielt godt frem på «Heartbeat».

Men de klarer ikke helt å holde på den store massen på Voldsløkka, noe som kan forklares med at store deler av publikum mot slutten består av overtrøtte unger og de rastløse foreldrene deres. Mange forlater konsertområdet allerede før de siste fire låtene.

Men for all del: Marcus & Martinus kan få selv et grått hjerte til å bli småforelsket.

RANO AKBAR