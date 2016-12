Madonna villig til å gifte seg med Sean Penn på ny – for 150.000 dollar

Popikonet kysset Ariana Grande, kritiserte Donald Trump og kom med «ekteskapstilbud» til Sean Penn under et veldedighetsarrangement i helgen.

Madonna selv ledet arrangementet som endte opp med å dra inn rundt 65 millioner kroner til barn i Malawi, opplyser nyhetsbyrået AP.

To av hennes barn er opprinnelig fra Malawi: David Banda ble adoptert i 2006 og Mercy James i 2009. 11-årige David introduserte moren på senen, og sa han var klar over at han hadde vært blant de heldige.

Hjelp fra eksmann



Det stjernespekkede arrangementet gikk av stabelen i Miami, fredag kveld lokal tid, og Madonna donerte en lang rekke egne eiendeler til auksjon. Blant annet kunne de oppmøtte kjendisene slå kloa i skatter fra hennes private kunstsamling, et kostyme fra Madonnas siste turné – som Ariana Grande viste fram, og tre bryllupsbilder fra bryllupet mellom Madonna og Sean Penn, tatt av stjernefotograf Herb Ritz.

Blant gjestene, som skal ha betalt minst 43.000 kroner per kuvert, var Leonardo DiCaprio, Chris Rock, Dave Chappelle, James Corden og Courtney Love – samt Madonnas eks A-Rod.

Sean Penn (56) var også til stede i salen, og hjalp Madonna å øke budene ved å by selv på flere dyre gjenstander.

Ifølge People tilbød Madonna seg å gifte seg med Penn på ny – om han bød 150.000 dollar, rundt 1,3 millioner kroner.

– Jeg er fremdeles forelsket i deg, skal hun ha sagt ifølge videoer på sosiale medier.

GODE VENNER: David Banda, Mercy James, Madonna og Sean Penn stilte sammen på den femte årlige Sean Penn & Friends HELP HAITI HOME-galla i Beverly Hills i januar i år. Foto: Matt Winkelmeyer , AFP

Han skal ifølge AP på et tidspunkt også ha satt håndjern på Madonna og krabbet mellom beina hennes, hvorpå hun kommenterte spøkefullt:

– For én gangs skyld er det ikke han som blir arrestert.

Bryllupsbildene ble solgt for 230.000 dollar, eller nær to millioner kroner. Madonna og Penn har hatt en vennskapelig tone etter at de skilte seg i 1989, etter fire års ekteskap, og har stilt opp for hverandre på ulike arrangementer.

Begge giftet seg på ny etter bruddet. Madonnas ekteskap med regissøren Guy Ritchie tok slutt i 2008, mens Penn og skuespiller Robin Wright gikk hver til sitt i 2010.

Kysset Ariana



Veldedighetsfesten varte gjennom natten, og Madonna opptrådte en times tid iført en rosa klovnetopp og stripete strømper.

Hun danset også med Ariana Grande på scenen og rakk å plante et lite kyss på sin yngre kollega. Ifølge AP forsøkte hun ivrig å aksjonere ut også stoler i salen, ga en av gjestene en lapdans, og kritiserte Donald Trump ved flere anledninger.

At Madonna deler et kyss eller to med dem hun er på scenen med, er ikke noe nytt. Hun skapte overskrifter blant annet da hun kysset Britney Spears på MTV Video Music Awards i 2003, og da hun klinte til med rapperen Drake under Coachella-festivalen i fjor sommer.

Både Madonna og Ariana Grande har lagt ut bilder og korte videoer fra arrangementet på Instagram.

Stjernen startet den veldedige organisasjonen Raising Malawi i 2006 sammen med Peter Berg. De har som mål å hjelpe landets over én million foreldreløse, gjennom støtte til utdanning og helsetilbud.