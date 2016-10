Lady Gaga lei av å bli sammenlignet med Madonna

Lady Gaga og Madonna blir fortsatt sammenlignet. I et radiointervju forteller Gaga at hun ikke orker mer.

I forbindelse med hennes nye album «Joanne» ble Lady Gaga intervjuet av Zane Lowe i radioprogrammet «Beats 1 Radio». Gaga blir tydelig oppgitt når Lowe begynner å sammenligne henne med Madonna.

– Jeg vil ikke bli sammenlignet med noen lenger. Jeg er den jeg er, sier Gaga.

Her blir Lady Gaga sammenlignet med Madonna. Her, også.

I 2011 ble Lady Gagas album «Born This Way» kritisert for å ha kopiert Madonnas album «Express Yourself». Lady Gaga svarte med at hun synes det hele var latterlig.

Nå blir hun altså sammenlignet med Madonna igjen.

– Madonna og jeg er veldig forskjellige. Jeg vil ikke at folk skal sammenligne oss. Jeg respekterer henne, hun er en bra dame og hun har hatt en fantastisk karriere. Hun er den største popstjernen gjennom tidene. Men jeg spiller mange instrumenter, jeg skriver all musikken min selv, jeg tilbringer mange timer i studio, jeg er produsent, jeg er låtskriver. Det jeg gjør er annerledes, sier artisten under intervjuet med Lowe.

POPDRONNING: Madonna på premieren av «The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years» i London tidligere i år. Foto: Neil Hall , Reuters

Lady Gaga er ikke den eneste som er oppgitt. Under et intervju med Rolling Stones i 2015 sa Madonna at hun var lei av å bli satt opp mot Lady Gaga.

– Vi lever i en verden hvor folk liker å sette kvinner opp mot hverandre. Det er viktig at kvinner støtter hverandre. Den eneste gangen jeg har kritisert Lady Gaga er da jeg følte hun kopierte en av mine sanger.

