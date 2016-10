Macca og Neil Young spilte Beatles-låt live for første gang i historien

Halvparten av «The Fab Four» lever ikke lenger, men Paul McCartney fikk god hjelp til å spille «Why don’t we do it in the road» for aller første gang i historien live.

Det hele gikk av stabelen under festivalen Desert Trip, festivalen som har klart å samle Rolling Stones, Bob Dylan, Neil Young, Roger Waters og The Who – og altså Paul McCartney.

Sistnevnte spilte i går kveld, og han serverte publikum en svært eksklusiv godbit. Han spilte nemlig låten «Why don’t we do it in the road», fra The Beatles’ selvtitulerte album fra 1968, også kalt «The White Album».

Det er ifølge Rolling Stone aller første gang han, eller The Beatles, gjør live.

Macca fikk hjelp av ingen ringere enn Neil Young til fremføringen, og canadieren ble introdusert på scenen som en «nær venn som jeg har kjent lenge». Først spilte de «A Day in Life» fra Seargant Peppers Lonely Hearts Club Band, før de covret John Lennon-klassikeren «Give Peace A Chance». Så kom altså kveldens store overraskelse hvor Neil Young fikk lov til å dra på med gitarsoloen.

