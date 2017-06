De synger for Grenfell Tower-ofrene

Robbie Williams, Céline Dion og Rita Ora er blant stjernene som bidrar på nye «Bridge Over Troubled Water».

Musikkogulen Simon Cowell har gjort alvor av planene om å tromme sammen til artistdugnad til inntekt for de berørte av branntragedien i London natt til onsdag i forrige uke.

Cowell ble i likhet med resten av verden lamslått av de grufulle bildene og historiene fra katastrofen. «Hjerteknusende», skrev han på Twitter dagen etter brannen, samtidig som han opplyste om at han ville «ta noen telefoner» for å spille inn en låt som kan samle inn penger.

Valget falt altså på en gammel Simon and Garfunkel-klassiker, «Bridge Over Troubled Water», første gang utgitt i 1969. Nå er låten lansert med tittelen «Artists for Grenfell». Robbie Williams, som for under to uker siden opptrådte på Ariana Grandes veldedighetskonsert etter konsertterroren i Manchester, er med på låten.

Det samme er balladedronningen Céline Dion, rapperne Stormzy og WSTRN, Rita Ora og One Direction-stjernene Liam Payne og Louis Tomlinson. Blant de andre artistene som gir stemme, er James Blunt, Craig David, Emeli Sande, Leona Lewis, Roger Daltrey, Jessie J, Labrinth, Dan Bastille og Paloma Faith.

«Tusen takk til alle som har bidratt med hjelp og støtte for å gjøre dette mulig», tvitrer Cowell om låten, som får videopremiere på britiske ITV i kveld.

Så langt er det bekreftet at 79 mennesker er døde eller meldt savnet i branninfernoet i boligblokken i London.

– Jeg håper denne sangen vil vise hvor sterke menneskene og samfunnet er. Det viser London på sitt vakreste, sier Emeli Sande til BBC.

BBC har tatt for seg strofe for strofe og presentert hvilken artist som synger hva:

Intro: Stormzy rapper

When you're weary – Robbie Williams

Feeling small – James Blunt

When tears are in – Rita Ora

Your eyes – Craig David

I will dry them all – Dan (Bastille)

I'm on your side – Liam Payne

When times get rough – Emeli Sande

And friends just can't be found – Kelly Jones (Stereophonics)

Like a bridge over troubled water – Paloma Faith

I will lay me down – Louis Tomlinson

Like a bridge over troubled water – Labrinth

I will lay me down – Jorja Smith

Rap av WSTRN

When you're down and out – Leona Lewis

When you're on the street – Jessie J

When evening falls so hard – James Arthur

I will comfort you – Roger Daltrey (The Who)

I'll take your part – Ella Eyre

When darkness comes – Anne-Marie & Ella Henderson

And pain is all around – Louisa Johnson

Like a bridge over troubled water – Robbie Williams, alle stemmer



I will lay me down – James Arthur

Like a bridge over troubled water – Choirs

I will lay me down – Rita Ora