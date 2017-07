Linkin Park lanserer side mot selvmord etter Chester Benningtons død

Bandet har sendt ut en offisiell melding på Facebook etter at vokalist Chester Bennington døde etter det som behandles som et sannsynlig selvmord. Nå oppretter de en side som skal hjelpe andre som sliter med selvmordstanker.

Flere av bandmedlemmene har sendt ut en lengre melding etter å ha fått sjokkbeskjeden om at Chester Bennington er død, 41 år gammel. Nyheten ble kjent 20. juli, og flere av medlemmene i bandet har etter dødsfallet sendt ut korte meldinger på Twitter.

I Facebook-posten bandet i fellesskap har postet skriver de direkte til Bennington.

«Våre hjerter er knust. Sjokkbølgene av sorg og fornektelse preger oss fortsatt mens vi forsøker å fatte hva som har skjedd», skriver de.

«Du berørte så mange live, kanskje flere enn du visste om selv. I de siste dagene har vi sett en så mye kjærlighet og støtte, både offentlig og privat, fra hele verden. Talinda (Benningtons kone, journ.anm) og familien setter så stor pris på det, og vil at verden skal vite at du var den beste ektemann og far; familien vil aldri bli den samme uten deg».

SITTER IGJEN ETTER BENNINGTON: Chester Bennington fra Linkin Park tok angivelig sitt eget liv, ifølge AP. Enken Talinda Bennington får nå medfølelse på Twitter fra Chris Cornells enke, Vicky. Chester Bennington hadde ialt seks barn - tre av dem med Talinda; Tyler Lee på 11 år og tvillingene Lilly og Lila på seks år. Foto: Reuters

De skriver at de forsøker å minne hverandre på at demonene som rev Bennington fra dem alltid var en del av pakken.

«Når det kommer til stykket så var det måtene du sang om disse demonene som gjorde at alle falt for deg i utgangspunktet. Du lot det komme til syne, og ved å gjøre det førte du oss sammen og lærte oss å være mer humane. Du hadde det største hjertet, og det bar du utenpå drakten».

Sammen med Facebook-innlegget har også bandet lansert nettsiden Chester.LinkinPark.com. Her har de lagt ut informasjon som kan hjelpe andre som sliter med selvmordstanker, og de samler alle tweets som har hashtagen #RIPCHESTER

Chester Bennington døde på det som ville vært Chris Cornells 53 årsdag. Chris Cornell tok sitt eget liv tidligere i år, 52 år gammel. Cornells enke har sendt en varm hilsen til Benningtons enke etter nyheten ble kjent, dødsfallet som også etterforskes som et sannsynlig selvmord.