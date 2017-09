Liam Gallagher kaller brorens Manchester-tårer for et PR-stunt

Liam Gallagher har ingenting til overs for broren Noel som begynte å gråte på scenen under en støttekonsert for ofrene etter Manchester-bomben på lørdag.

– Han gir fullstendig faen. Dette var bare et PR-stunt, skriver Liam Gallagher på Twitter om brorens opptreden under støttekonserten «We are Manchester».

Noel Gallagher, som var en av de største attraksjonene under lørdagens konsert, tok til tårene da han fremførte Oasis-brødrenes gamle hit «Don't Look Back In Anger», skriver Daily Mail.

Den 23. mai i år ble 23 personer drept og 59 skadet, blant dem flere barn, i en eksplosjon på en konsert med popstjernen Ariana Grande i England.

Samtidig benyttet Liam anledningen til å komme med en bredside mot Noels kone og kalte henne for «en megge».

Det er ikke første gang det som tidligere er blitt omtakt som verdens mest berømte brødrefeide kommer til overflate. Så sent som i juni år brukte Liam anledningen til å overøse Oasis-storebror Noel Gallagher med skjellsord etter sin opptreden på Manchester One Love-konserten.

UT MOT OASIS-BROR: Nok en gang benytter Liam Gallagher anledningen til å kritisere broren, Noel etter hans opptreden i Manchester lørdag. Foto: Pontus Lundahl , NTB scanpix

Her fremførte Liam Oasis-klassikeren «Live Forever» sammen med Coldplays Chris Martin, men mente åpenbart at det var broren som burde ha stått der ved siden av ham.

«Kom deg på et jævla fly og spill sangene dine for ungene, din triste faen», er bare noe av det som Liam Gallagher lirer av seg i retning av sin seks år eldre storebror den.

I august i fjor i i et intervju med magasinet Q som musikkavisen NME refererer sa lillebror Liam Gallagher rett ut sier at han er klar for å spille med Oasis igjen, etter at storebroren Noel fikk nok etter gjentatt bråk med lillebror i august 2009.

Senest i juni uttalte Liam Gallagher til Channel 4 at han var sugen på en gjenforening av Oasis, men at Noel ikke vil vite noe av det. Men det spørs om en gjenforening blir noe lettere etter helgens utfall fra Liam.