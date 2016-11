Leonard Cohen gravlagt i hjembyen Montreal

82-åringen døde i Los Angeles mandag, fire dager før nyheten om hans bortgang ble kjent.

Fredag morgen ble det kjent, via den kanadiske artistens offisielle Facebook-side, at Leonard Cohen ikke er blant oss mer.

Plateselskapet Sony bekrefter overfor det amerikanske musikkbransjebladet Billboard at Cohen gikk bort allerede mandag 7. november.

Cohens sønn Adam sier at hans far døde fredelig i sitt hjem i Los Angeles.

– Min far døde fredelig i sitt hjem i Los Angeles i visshet om at han hadde fullført det som han følte var et av sine beste album. Han skrev helt til det siste, med sin unike form for humor, skriver Adam Cohen i en uttalelse til det amerikanske musikkmagasinet Rolling Stone.

Tre dager etter artistens bortgang ble han gravlagt i hjembyen Montreal.

I stedet for bønner ble deler av teksten far sangen «You want it darker» lest i begravelsen, der nære venner og familie var til stede.

Cohen ble stedt til hvile på en jødisk gravlund i åssiden på Mount Royal i hjembyen Montreal i den canadiske provinsen Quebec.

– Han ble begravet ved siden av sine foreldre, besteforeldre og oldeforeldre, i tråd med hans ønsker, sier rabbi Adam Scheier til avisen La Presse.

Avisen skriver også at Cohen beholdt et livslangt spirituelt, musikalsk og familiært bånd til synagogen han tilhørte i ungdommen.

New York Times-reporter Ben Sisario har lagt ut en Twitter-melding med det som skal være en pressemelding fra synagogens rabbi.

Artistens ønske var ifølge den å gravlegges på tradisjonelt jødisk vis, ved siden av sine foreldre, besteforeldre og oldeforeldre.

(VG/NTB)