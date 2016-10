Leonard Cohen: – Jeg er klar for å dø

I et større intervju med The New Yorker røper Leonard Cohen (82) at han er klar for å møte døden, med ro i sinnet.

Intervjuet i The New Yorker omhandler også Cohens avskjedsbrev til sin artistiske muse, norske Marianne Ihlen, som døde tidligere i sommer.

Allerede der antydet Leonard Cohen sterkt at han snart ville følge etter sin store kjærlighet.

«Vel Marianne, den tiden har kommet når vi virkelig har blitt så gamle og kroppene våre er i ferd med å falle fra hverandre, og jeg tror jeg vil følge deg veldig snart. Vit at jeg er så nært bak deg at om du rekker ut hånden, tror jeg den kan nå min», skrev Cohen bare timer etter at han hadde fått vite fra Ihlens nære venn, Jan Christian Mollestad, at hun bare hadde timer eller dager igjen å leve.

«Evig kjærlighet. Ser deg senere», er ordene Cohen avslutter brevet med.

Til The New Yorker forteller Leonard Cohen at han ble forbløffet over interessen for kjærlighetsbrevet til Marianne Ihlen - en epost til en døende venn – og at han aldri trodde at hilsenen skulle bli kjent for offentligheten.

COHENS NORSKE EKS: Med låten «So long Marianne» ble Marianne Ihlen kjent for hele verden. I sommer gikk hun bort, 81 år gammel. Bildet er tatt på Larkollen ti år før hennes død. Foto: Bjørn Frostad , VG

Men da Jan Christian Mollestad ba om å offentliggjøre det, hadde ikke Cohen noen motforestillinger.

– Og siden det er knyttet til en sang («So Long, Marianne» fra Cohens debutplate i 1967, red.anm.), og det er en historie der... Det er bare en søt historie. Så på den måten er jeg slett ikke misfornøyd, sier Leonard Cohen til The New Yorker.

Det amerikanske magasinet har møtt Leonard Cohen i hans hjem i Los Angeles i forbindelse med utgivelsen av det som høyst sannsynlig blir hans siste plate, «You Want It Darker», som kommer senere i høst.

På det sakrale tittelkuttet - som er tilgjengelig på strømmetjenestene nå - messer Cohen i refrenget:

«Hineni hineni. I'm ready, my Lord»

«Hineni» er hebraisk og betyr «her er jeg».

ELSKER KVINNER: Det er en kjent sak at Leonard Cohen er glad i kvinner - også som partnere på scenen. I 2007 var det Anjani Thomas som sto fast ved Cohens side på alle områder. – Som du sikkert vet, min venn; menn vil alltid trenge en kvinne, sa den da 72 år gamle Cohen til VGs utsendte da paret var i Oslo på PR-turné for soloplaten til Anjani Thomas - 48 år på tidspunktet dette bildet ble tatt. Foto: Frode Hansen , VG

Overfor The New Yorker utdyper Cohen hvorfor han tror at han ikke har lenge igjen – og hvorfor det ikke gjør noe.

– Jeg har en jobb å gjøre. Ta vare på forretningene. Jeg er klar for å dø. Jeg håper det ikke blir for ukomfortabelt, sier han, og legger til at han endelig har funnet roen i sin spirituelle vandring og leting etter over seksti år i voksenlivet;

– På dette stadiet av kampen kan jeg høre noen si; Leonard, bare fortsett å gjøre de tingene du må! Akkurat her og nå er det veldig beroligende. Mer enn på noe annet tidspunkt i livet mitt, har jeg ikke lenger denne stemmen som sier at jeg trøbler til ting. Det er egentlig en fantastisk velsignelse, sier Leonard Cohen.