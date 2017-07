Selger albumet John Lennon signerte til sin drapsmann

Det historiske albumet som John Lennon signerte til sin morder, er nå til salgs til over 12 millioner kroner.

«Double Fantasy»-albumet som er signert av John Lennon til sin morder, Mark David Chapman, er nå til salgs til over 12 millioner kroner, skriver Page Six.

Den kjente «The Beatles»-vokalisten ble drept utenfor sitt hjem i New York desember 1980. Bare få timer før Lennons død, dro morderen Chapman til vokalisten for å få signert et album. Samme dag ble Lennon skutt og drept av Chapman.

Albumet ble senere funnet ved inngangen av en person, som overlot den til politiet som bevismateriale. Finneren fikk deretter returnert platen som EB takk.

Det historiske albumet har blitt solgt videre flere ganger siden. Blant annet ble det i 1998 solgt til en privat kjøper for over 1,2 millioner kroner, og senest i 2010 til over syv millioner.

Albumet er nå til salg gjennom forhandleren «Moments in Time», hvor selgeren ønsker å være anonym.

– Vi er veldig glade for å bringe et historisk stykke til markedet, sier Bob Zafian, som er talsmann for Moments in Time.

Chapman soner for tiden drapsdommen i Attica Correctional Facility.