Oasis-vokalist Liam Gallaghers sønn Lennon har blitt modell

Faren har det i kjeften. Sønnen ser ut til å ha det i trynet.

Liam Gallagher har de siste årene fått mest oppmerksomhet for å telle dagene til storebror Noel går med på en Oasis-gjenforening.

I mellomtiden kan han glede seg over at verden går fremover og at hans eldste sønn har fått seg jobb.

I helgen debuterte nemlig Lennon Gallagher (17) på catwalken under London Fashion Week.

ORIGINALEN: Liam Gallagher, her i Oslo Spektrum 1997. Foto: ESPEN FORSBERG

– Veldig stolt, meldte pappa Liam på Twitter.

Unge Gallagher viste frem klær fra merket Topman, en kolleksjon inspirert av nittitallets ravemote, som hadde sin storhetstid parallelt med farens rockband.

Stjernesønn

TO TYPER: Dette var det andre antrekket Lennon Gallagher viste frem i sin modelldebut. Foto: GETTY

Lennon er oppkalt etter Liams største forbilde, som het John og spilte i The Beatles.

Hans mor er Patsy Kensit, en sanger, skuespiller og modell som slo gjennom på åttitallet og var gift med Liam Gallagher fra 1997 til 2000.

Lennons gudmor er skuespilleren Elizabeth Hurley.

Ifølge Dazed har 17-åringen kontrakt med modellbyrået Models 1.

Magasinet mener at Lennon med dette er del av en trend motebransjen har lagt sin elsk på: Barn av store kjendiser.

Andre eksempler de nevner er James Bond-skuespiller Pierce Brosnans sønn Dylan (19), Johnny Depps datter Lily-Rose (17), og Will Smiths sønn Jaden (18) og datter Willow (16).

Liam Gallagher har lagt bandet Beady Eye på hyllen, og skal etter planen solodebutere i løpet av 2017.

Oasis' glansdager ble på tampen av 2016 gjennomgått i dokumentaren «Supersonic».