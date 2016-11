Artisten føler hun har mistet sitt privatliv til berømmelsen.

I et intervju med TV-programmet «CBS Sunday Morning» forteller popstjernen Lady Gaga (30), eller Stefani Germanotta som hun egentlig heter, om hva hun savner med livet slik det var før berømmelsen.

– Så fort jeg går ut i offentligheten, tilhører jeg på en måte alle andre. Det er lov å følge etter meg, forfølge meg på stranden, jeg kan ikke ringe politiet eller be dem gå bort. Jeg så lenge på eiendomsgrensen og tenkte at om jeg ikke får være fri der ute, så må jeg være fri her inne, sa hun og pekte til hjertet sitt, skriver People Magazine.

Artisten forteller at hennes siste album «Joanne» hennes mest ærlige så langt. Programlederen Lee Cowan spør om muligheten til å gjøre som hun selv ønsker med musikken var grunnen til at hun lagde albumet, som handler om hennes tantes død.

– Yes, sir, svarer artisten før hun tørker en tåre og fortsetter:

– Jeg savner folk, jeg savner å reise til et sted møte tilfeldige mennesker å si «hei» og ha en samtale om livet. Jeg elsker folk.

I sommer brøt hun og Taylor Kinney (35) sin forlovelse, og det tok superstjernen svært tungt. Ifølge en kilde tett på bruddet var hun helt knust da parets fem år lange forhold tok slutt. Til programlederen Lee Cowan forteller hun at hun tror kvinner og menn har forskjellige måter å forholde seg til kjærlighet på.

– Vi elsker med alt vi har, men noen ganger tror jeg at vi ikke blir møtt med den samme verdigheten tilbake, forteller hun.

Nylig slapp artisten albumet «Joanne» om sin avdøde tante, men fikk beskjed av sin bestemor om å ikke bli besatt av tantens død. Hun forteller at både faren og bestemoren ble veldig emosjonelle da de hørte albumet første gang.

– Ingenting er bedre enn å gå inn i din fars restaurant å se at din far, mor og søster er stolt av det du får til. Det, for meg, er ekte suksess, sa hun til Cowan.

Elton John avslørte i januar at han var med og skrev til albumet. Artisten er god venn av John, og er også gudmor til hans to barn.