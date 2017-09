Lady Gaga innlagt på sykehus med sterke hoftesmerter

Artisten måtte avlyse den planlagte konserten på «Rock in Rio» i Brasil på grunn av innleggelsen.

Lady Gaga, som egentlig heter Stefani Joanne Angelina Germanotta, har lagt ut tre bilder fra sykesengen på Instagram det siste døgnet.

Det første var av armen hennes, hvor hun skriver:

«Brasil, jeg er knust over at jeg er i god nok form til å komme til Rock in Rio. Jeg ville gjort hva som helst for dere men jeg må ta vare på kroppen min nå. Jeg ber om forståelse og lover at jeg vil komme tilbake og spille for dere snart», skrev hun fredag.

Avlyste konsert: Kjøpte pizza til fansen

Senere samme dag ble det lagt ut et skjermbilde hvor det sto at hun fikk behandling av medisinske eksperter.

«Lady Gaga lider av kraftige, fysiske smerter som har påvirket hennes evne til å opptre», står det i skjermbildet.

Til slutt la hun ut et bilde av tatoveringen hun har i nakken. Den er tegnet av barn som bor i favelaene i byen, skrev hun på Instagram. Tatoveringen ordet Rio.

«Jeg ble fraktet til sykehus. Det er ikke bare hoftesmerter, eller slitasje fra livet på veien. Jeg har kraftige smerter, men jeg er i trygge hender hos legene. Vær så snill og ikke glem at jeg elsker dere», skrev hun.

Berømmelsens pris: – Jeg savner å møte folk

Denne uken åpnet fortalte artisten at hun lider av sykdommen fibromyalgi.

Ifølge Store Medisinske Leksikon gir det en utbredt smertetilstand i muskler og senefester. Gaga skrev på Twitter at sykdommen tapper henne for krefter.

Åpnet opp: Lider av posttraumatisk stress-syndrom

Hvordan hun lever med sykdommen vil bli tema i hennes nye dokumentar, som kommer på Netflix neste uke.

– Med denne dokumentaren ønsker jeg å øke oppmerksomheten rundt denne sykdommen, skrev hun blant annet i Twitter-meldingene.