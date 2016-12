Lady Gaga har posttraumatisk stress-syndrom

Artisten skriver på Twitter at hun nå har avslørt en av sine best bevarte hemmeligheter.

Lady Gaga, eller Stefani Germanotta som hun egentlig heter, har tidligere vært åpen om voldtekten hun ble utsatt for som 19-åring.

De traumatiske tingene hun har opplevd har hjulpet henne å forstå andre som er i samme situasjon, skriver NME.

– Jeg har posttraumatisk stress-syndrom. Jeg har aldri fortalt det til noen det før, sier hun til «Today show» skriver magasinet.

Artisten skriver på sin egen Twitter-konto at hun delte en av sine best bevarte hemmeligheter med verden.

– Hemmeligheter gjør deg syk av skam, skriver hun.

Hun brukte også det sosiale mediet til å takke de som bor på Ali Forney Center for hjemløse for at de delte sine historier, traumer og smerte.

Senteret ligger i Harlem i New York og er et sted for hjemløse, unge homofile, lesbiske og transkjønnede. På hjemmesiden til senteret står det at de ønsker å gi mennesker redskapene slik at de kan leve selvstendig.

