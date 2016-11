Lady Gaga ber for Kanye West på Twitter

Lady Gaga ber om at man viser omsorg for Kanye West, i stedet for å more seg på hans bekostning etter at han ble lagt inn på på sykehus søndag.

– Det er ikke morsomt når man fleiper med noens mulige mentale problemer. Dette er en følsom tid for mange. La oss vise kjærlighet og omsorg, skriver Lady Gaga i en twittermelding.

Det var NME som først omtalte denne saken.

– Jeg er ikke enig med alt han gjør, men jeg håper virkelig at publikum viser omsorg for han, skriver hun i en annen Twitter-melding.

Det var tidlig mandag morgen norsk tid det ble kjent at Kanye West etter en turbulent uke med avlyste konserter og lange taler fra scenen, er rapstjernen nå lagt inn på sykehus.

INNLAGT PÅ SYKEHUS: Kanye West er innlagt på sykehus og det mange spekulasjoner rundt hans mentale helse Foto: Usa Today Sports , Reuters

Ifølge flere amerikanske medier, deriblant Billboard og NBC News, skal det være den psykiske helsen som er årsaken til at han mandag ble lagt inn for observasjon på et sykehus i Los Angeles.

Nyheten kom dagen etter at det ble klart at Kanye West kastet inn håndkleet og avlyste resten av turneen.

– Jeg støtter og elsker deg og synes du er modig som avlyser turneen din, skriver Lady Gaga i en tredje tweet.

Hun er ikke den eneste som de siste dagene har uttrykt omsorg og støtte til Kanye West. Folk som Pusha T, John Legend, og Chance The Rapper har gjort det samme.

Dagene før han ble innlagt på sykehus, var også svært spesielle. Det vakte oppsikt da rapperen sist torsdag fortalte sitt publikum i San Jose at han støtter USAs nyvalgte president, Donald Trump.

Les også: Kanye West innlagt på sykehus

På neste konsert, i Sacramento lørdag, ble det en forestilling av de sjeldne: West åpnet med å spille et par låter, før han kastet seg ut i en lengre tale der alle fra Mark Zuckerberg og Hillary Clinton til Beyoncé og Jay Z fikk unngjelde.

Wests Instagram besto inntil søndag morgen av ett bilde. I kommentarfeltet haglet det skjellsord fra fans, og – muligens som en respons – postet West 99 motebilder i dårlig oppløsning.

Fikk du med deg? Kanye West avbryter turné etter massiv kritikk

Før han ble lagt inn på sykehus fikk West massiv kritikk og negeativ oppmerksomhet på sosiale medier. På Twitter har han fått hashtagen #KanyeIsOverParty.

Rapkollega Snoop Dogg er blant kritikerne. På sin Instagram har han postet videoer hvor han kommenterer Kanye Wests tale.