Lady Gaga tar Ed Sheeran i forsvar

Etter at Ed Sheeran følte seg tvunget vekk fra twitter av nett-troll, får han støtte fra andre artister.

– Han er en fantastisk artist. Jeg elsker Ed og han fortjener all vår kjærlighet og støtte, skriver Lady Gaga på sin Instagram-konto sammen med et bilde av seg selv og Ed Sheeran.

Tirsdag fortalte den populære artisten til engelske The Sun at han ikke orket å være på twitter lenger fordi det var bare «mennesker som sier stygge ting» der.

– Jeg klarer ikke lese det. En kommentar kan virkelig ødelegge dagen din, sier Ed Sheeran til The Sun.

Husker du? Ed Sheeran-hiten har nådd en milliard avspillinger på Spotify

– Jeg skulle virkelig ønske at alle som er på nettet kunne være positive og omsorgsfulle og i stedet bidra til å skape nettsamfunn som kan styre og bygge opp mennesker - og ikke det motsatte, skriver Lady Gaga videre.

Den 16 år gamle musikeren som også etter planene skal gjøre en gjesteopptreden i sesong syv av Game of Thrones, fortalte at han har folk som fortsatt kommer til å være aktiv på Instagram for ham.

Fikk du med deg? Ed Sheeran i stort VG-intervju: – Hater sosiale medier

– Jeg har mennesker rundt meg som kan virkelighetsorientere meg, min far for eksempel. Jeg trenger ikke mennesker som bare sier stygge til meg eller om meg, sier Ed Sheeran.

Dette er forøvrig ikke første gangen trekker seg bort fra sosiale medier. Etter at han var ferdig med sin store turne i kjølevannet av hans andre album «X» kunngjorde Sheeran at han nå ønsket å ta en pause fra mobil, email og sosiale medier for en ikke spesifisert periode.