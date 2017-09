Lady Gaga snakker ut om sykdommen

I en ny dokumentar på Netflix forteller popstjernen hvordan fibromyalgi og konstante ledd- og muskelsmerter preger livet hennes.

I forkant av premieren av dokumerntaren «Gaga: Five Foot Two» 22. september, brakte Lady Gaga selv opp innholdet og problemstillingen i flere oppdateringer på Twitter denne uken om hvordan denne sykdommen tapper henne for krefter, melder Billboard.

– Med denne dokuemetaren ønsker jeg å øke oppmerksomheten rundt denne sykdommen, skriver hun blant annet i en av disse Twitter-meldingene.

Nøyaktig hvor mange nordmenn som lider av fibromyalgi er ikke kjent, men Norges Fibromyalgiforbund anslår at det dreier seg om over 100.000 mennesker.



Se også: Intervju fra 2014 med moren til Lady GaGa, Cynthia Germanotta, om Gaga som tenåring, med talkshow-vertinnen Oprah Winfrey.

Fibromyalgi Fibromyalgi hører inn under muskel-, skjelett- og bindevevs- sykdommer. Sykdommen er kronisk, og hovedsymptomet er smerter i muskulatur og ledd, i såkalte "tenderpoints" (ømme punkter). I tillegg opptrer ofte symptomer som muskelstivhet, utpreget tretthet, søvnforstyrrelser, kraftløshet, hovenfornemmelse, svimmelhet, hodepine og magebesvær. Man vet i dag lite om årsaksammenhengen ved fibromyalgi.



Kilde: Fibromyalgi.no

Selv om Lady Gaga tidligere også har snakket om smertene hun sliter med, blant annet i en oppdatering på Instagram i 2016, er dette første gang hun setter navn på sykdommen.

Les også: Lada Gaga avlyser hele turneen - må opereres

Lady Gagas åpenhet blir positvt mottatt blant mange av hennes fans, og popstjernen kom også med noen velmente råd om hvordan man kan takle smertene i det daglige.

Fikk du med deg? Brudd for Lady Gaga

Billboard skriver videre at Lady Gagas innrømmelse av at hun sliter med fibromyalgi også gir et bilde av omfanget av smertene hun slet med etter at hun i 2013 måtte avlyse deler av «Born This Way Ball»-turneen på grunn av store smerter etter en scene-skade.

Les også: Savner forståelse for «usynlig» smertesykdom

«Jeg hater dette. Jeg hater det så sterkt. Jeg elsker dere, og jeg er så lei meg», skrev den eksentriske stjernen på Twitter den gang.



Se også: På en konsert i 2014 i Atlanta gikk Lady Gaga saftig på trynet da hun fremførte sin superhit «Poker Face».