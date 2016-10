Kylie Minogue: Vil ikke gifte seg før alle kan

Kylie Minogue (48) og forloveden Joshua Sasse (28) kjører nå en kampanje for å gi lesbiske og homofile rett til å gifte seg i Australia.

Joshua Sasse er en britisk skuespiller, blant annet kjent for tittelrollen i TV-serien «Galavant». Paret viste seg først sammen i september 2015, og forlovet seg i februar i år.

– Et bryllup i Melbourne kan ligge i kortene, men vi kommer ikke til å gifte oss før denne loven er vedtatt, sa Sasse til kanadiske Network Seven torsdag.

Han lanserte forrige helg en kampanje som kalles «Say I Do Down Under» for å gi LHBT-personer samme rett til å gifte seg som heterofile, melder The Telegraph.

– Da jeg fant ut at homofilt ekteskap var ulovlig i Australia, ble jeg sjokkert. Jeg kan bare ikke forstå på noe nivå, hverken moralsk eller religiøst, at jeg har rett til å gifte meg med den personen jeg elsker, mens noen andre ikke har det på grunn av deres legning, sier skuespilleren.

Hans forlovede, Kylie Minogue, har støttet budskapet i sosiale medier, og blant annet skrevet «Vi kan si «Ja» når dere også kan!» på Twitter.

Flere australise kjendiser har også støttet kampanjen offentlig, blant annet Robbie Margot og Sia, skriver Huffington Post.

Kylie la tidligere i uken ut et bilde av forloveden i en T-skjorte med kampanjens logo, sammen meg Dolly Parton og henne selv.

Australias statsminister, Malcolm Turnbull, introduserte i september et lovforslag for å tillate en ikke-bindende folkeavstemning om homofile og lesbiskes rett til å gifte seg. Forslaget har fått kritikk fordi flere mener det er bortkastede penger siden det vil være det australske Stortinget som tar den endelige avgjørelsen uansett.

Minogue og Sasse skal ha møtt hverandre da hun hadde en gjesteopptreden på TV-serien «Galavant». Sasse har en sønn på tre år med eksen Francesca Cini.