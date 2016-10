Vokalist Maty Noyes raser mot dårlig behandling fra Kygo-leiren

19-åringen står bak en av Kygos største hits. Nå går hun hardt ut mot den norske artisten og hans manager.

Natt til lørdag holdt Kygo det første av helgens to show på et av USAs mest ikoniske konsertsteder, The Hollywood Bowl.

Sin vane tro hadde han med seg et kobbel av gjestevokalister.

Los Angeles-jenta Maty Noyes var ikke en av dem.

I HARDT VÆR: Kygo-manager Myles Shear. Foto: NTB SCANPIX

Noyes er best kjent som sanger på Kygo-hiten «Stay».

Den er Kygos tredje mest populære på Spotify, med 334 millioner avspillinger.

På Instagram og Twitter går 19-åringen knallhardt ut mot Kygo-leiren generelt og manager Myles Shear spesielt.

Der uttrykker hun fortvilelse over ikke å få opptre med Kygo på hennes hjemmebane, og føler seg behandlet som «dritt».

Noyes skriver på Instagram at hun blir straffet for å ha uteblitt fra én Kygo-konsert på grunn av sykdom.

Hun siterer manageren på å ha sagt «vi trenger ikke din stemme i showet, vi dealer kun med de beste».

GIR STØTTE: Kesha. Foto: AP

– Jeg er kvalm av å måtte forholde meg til sexistiske griser i bransjen, skriver Noyes, uten å nevne et spesifikt navn akkurat der.

Hun påpeker videre at hun var med på å skrive «Stay», og at hun har vært med verden rundt og fremført sangen – gratis.

Instagrammeldingen ble lagt ut kort tid før Kygo skulle gå på scenen.

– Til alle som går på konserten i kveld: Vit at jeg er der i ånden og at jeg er den som skulle vært der og sunget for dere, erklærer Noyes.

– Det er på tide å komme seg videre fra å gjøre Kygo tjenester, og fokusere på meg selv.

Både på Instagram og Twitter får Noyes mange støtteerklæringer, blant annet fra en rekke brukere som til vanlig er Kygo-supportere.

Maty Noyes får også støtte fra en høyprofilert artistkollega.

En som selv har kjempet mot sexisme i musikkbransjen de siste årene: Kesha, som har anklaget sin tidligere produsent og mentor Dr. Luke for voldtekt.

På Instagram skriver Kesha at hjertet hennes er med Maty Noyes, som hun henvender seg til direkte og kaller «sweetheart».

– Dette er urettferdig mot deg, og urettferdig mot dine fans. Når noen i bransjen behandler deg som dritt, bare fortell sannheten. Universet lytter, skriver Kesha, som selv fikk massiv støtte fra artistkolleger i sin sak.

VG har snakket med Kygos co-manager Jan M. Bjordal. Han sier han ikke kjenner til saken, og ønsker følgelig ikke å kommentere.

Manager Myles Shear har ikke besvart VGs henvendelser.