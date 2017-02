Vin Diesel skryter Kygo opp i skyene

I en video som filmstjernen Vin Diesel har publisert, sitter han ved et flygel og synger sammen Kygo.

– Magisk, magisk, applaus, dette er ren magi, sier en begeistret Vin Diesel om norske Kygo.

Den amerikanske filmstjernen har publisert videoen hvor han sitter samme Kygo ved et flygel, på sin offisielle Facebook-side.

– Denne fyren er et musikalsk geni, sier Vin Diesel.

Filmstjernen har også lagt ut en video av de to sammen på sin Instagram-konto:

Kygo er virkelig i vinden for tiden. Natt til mandag var han Grammy-nachspiel i Los Angeles. På et Snapchatbilde det norske nettstedet 730.no har fått tak i, sendt fra Kygos konto, poserer han sammen med ingen ringere enn den amerikanske superstjernen Selena Gomez – kvinnen i verden med flest følgere på Instagram.

De to overrasket for øvrig en hel popverden forrige helg også, ved å dele nyheten om sitt samarbeid.

24 år gamle Selena Gomez la ut to poster på billeddelingstjenesten Instagram, der hun synger oppå lyden av sin nye sang «It ain't me». Senere tagget hun «Kygo Music» i en oppfølgingspost – og hintet med det om et samarbeid med den norske EDM-stjernen. Grytidlig søndag morgen, norsk tid, fulgte Kygo opp, med et bilde der han sitter i studio og tilsynelatende mikser musikk – og hvor Gomez er tagget.