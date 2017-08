Nå kommer U2-låten Kygo spilte

Det tok sin tid, men nå er den på vei.

Det er nå så vidt over et år siden Kygo overrumplet både sine egne og andres fans ved å kjøre premiere på en den gang splitter ny sang.

– En helt ny låt jeg aldri har spilt før. Jeg har laget den sammen med U2, sa han fra scenen i hjembyen Bergen, og satte internett i sving ganske kjapt.

Les også: Kygo lokket superstjernen ut av hiet

Siden da har opptak av seansen i Bergen sirkulert på nett, men ingen offisiell utgivelse har materialisert seg.

Konsertanmeldelse: Kygo på Stavernfestivalen

SAMARBEIDSPARTNER: Bono har funnet en annen stjerne med firebokstavers navn å jobbe med. Foto: REUTERS

Nå melder imidlertid U2 på sin hjemmeside at sangen, titulert «You’re The Best Thing About Me» slippes som singel 6. september.

I fanforum på nett hersker det usikkerhet rundt hvorvidt det er versjonen Kygo spilte – av enkelte antatt å være en remiks – eller en mer «typisk U2»-versjon som nå kommer ut.

Låtanmeldelse: Kygo & Selena Gomez - «It Ain't Me»

Enkelte har imidlertid notert seg at Kygo har spilt låten på ny i det siste, og at opptak fra avspillingen i Bergen nå er tatt bort fra YouTube – hvilket kan tyde på at det er en Kygo-tilknyttet U2-låt som er på vei.

Da VG først meldte om Kygos lille premiere i Bergen 2016, bekreftet hans co-manager Jan M. Bjordal at låten var et samarbeid mellom Kygo og U2.

I en fersk dokumentar om Kygo er U2-vokalist Bono blant intervjuobjektene.