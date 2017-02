Låtanmeldelse: Kygo & Selena Gomez - «It Ain't Me»

Gørrkjedelig stjernekrangel.

SINGLE: POP

Kygo og Selena Gomez

«It Ain’t Me»

(Sony/Ultra)

Bergenseren med den spennende suksesshistorien og trettende musikken er tilbake med en ny låt.

Er det én ting Kygo har trengt, annet enn å vise et lite tegn til utvikling, er det å dumpe de nymotens sviskesangerne han har hengt med og heller samarbeide med en virkelig stjerne (for noe annet enn en remix).

Les også: Vin Diesel skryter Kygo opp i skyene

Alle var tydeligvis opptatt, for her er Kygo med Selena Gomez.

Gomez, som i likhet med Kygo egentlig bare har én bra single bak seg (altså «Good For You»), dropper noen passive country-linjer mot en tidligere elsker. Kan det være ekskjæresten Justin Bieber som er målet?

Man kan jo spekulere, men skal man ta den kanadiske superstjernens velkjente tålmodighet i betraktning, kommer han seg neppe gjennom de første minuttet av daff nachspiel-gitar, generisk country-vri og sånn moderne hakkete vokal-refreng. Det er den samme, forutsigbare tropiske vuggingen vi har hørt de siste tre årene.

Jeg kan ikke huske sist en superstjerne-beef var så gørrkjedelig.

Husker du?: Kygo kjøpte bolig for tosifret antall millioner kroner

Det ropende koret er litt engasjerende i seg selv, men så kommer noen enkle house-akkorder rett ut av «Avicii for Dummies» og dreper stemningen.

Er det ikke på tide at hele Norges «son of a beach» viser at han har andre strenger å plukke på? For nå har Kygo virkelig strandet.

SANDEEP SINGH