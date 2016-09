Kygos stefar drømte om eget boyband

Drømmen gikk ikke i oppfyllelse, men han fikk like fullt en suksess å håndtere.

Jan Magnus Bjordal (65) er gift med Kyrre Gørvell-Dahlls mamma Kjersti Gjerde, og har en sentral rolle i stesønnens karriere.

Han var en viktig faktor i Kygos musikalske oppvekst, både som sjåfør til pianotimer og kulturskole, og som giver av gaver guttungen fikk nytte av senere i livet – som keyboard og datautstyr.

Men opprinnelig hadde Bjordal andre ambisjoner enn å dyrke frem en elektronikastjerne, ifølge et intervju han har gjort med musikknettstedet Ballade.

FAMILIE OG FORRETNINGER: Kygo med mamma Kjersti Gjerde og stefar og co-manager Jan M. Bjordal, her på fest i Miami i mars. Foto: GETTY

«Bjordal hadde en hemmelig drøm om eget boyband», står det der.

«Og på Bjordals femtiårsdag stilte Kyrre og lillebror opp til stor glede for jubilanten», heter det videre.

– Fantastisk utseende



Kygo synger som kjent enda mindre enn det jevne boybandmedlem.

Direktør Adam Granite i Kygos amerikanske plateselskap påpeker at bergenseren er noe mer enn en EDM-artist.

HØYT NIVÅ: Kygo på scenen med Julia Michaels under avslutningsseremonien ved OL i Rio 21. august. Foto: REUTERS

– Han er en popartist. Jeg vet ikke om han noen gang kommer til å danse i musikkvideoer, men han er en gutt med fantastisk utseende, sa Granite til det amerikanske bransjebladet Billboard da de hadde Kygo på forsiden i februar.

Scooter Braun, manager for verdens største enmannsboyband, Justin Bieber, var ifølge samme blad på jakt etter Kygo som klient.

Jan M. Bjordal sier til VG at han ikke vil kommentere boybanddrømmen ytterligere.

Nær toppdivisjonen



Til Ballade forklarer Bjordal hva han gjør som Kygos co-manager. Blant annet håndterer han skandinavisk presse.

– Jeg og hans mor passer på forretningsdriften, at regninger betales når de skal, at det skattes på vanlig måte, at regnskapsfører får det han skal.

Han beskriver videre hvordan Kygo-leiren nå føler at de nærmer seg toppen av divisjonssystemet.

– Fra en situasjon der ingen hører på, ingen, eller i hvert fall veldig få, til to år etterpå, hvor alle ha en bit. Omstillingen mentalt er jo ganske stor. Samtidig har vi en følelse av at vi har hoppet over divisjon etter divisjon med bare noen måneders mellomrom.

Kygo spilte i Tokyo forrige helg. Slik så det ut: