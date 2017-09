Kygos private formue til himmels

I 2015 hadde han null i formue. I 2016 ble det andre boller.

Kyrre Gørvell-Dahll (25) har seilt opp som en av verdens største artister de siste årene, og nå begynner den påfølgende rikdommen å bli godt synlig.

Dagens Næringsliv har foretatt en kredittsjekk på Kygo via selskapet Dun & Bradstreet.

Avisen melder at ligningstallene viser at Kygo satt igjen med en netto formue på 23,7 millioner ved utgangen av 2016, mot null i 2015.

Videre fremgår det at Kygos netto inntekt i 2016 var på 8,1 millioner, mot 1,3 millioner året før. Han betalte i underkant av tre millioner i skatt.

Kygos co-manager Jan M. Bjordal ønsker ifølge DN ikke å kommentere saken.

Tallene ovenfor gir ifølge avisen bare en pekepinn på de faktiske verdiene Kygo genererer.

Ifølge regnskapet til Kygo AS fikk Kyrre Gørvell-Dahll drøyt 1,25 millioner kroner i lønn fra selskapet. Samtidig opplyses det at han fikk drøyt 1,7 millioner i lønn fra datterselskapet Sonnicx Music Ltd i London.

Artisten eier hundre prosent av aksjene i det britiske selskapet Sonnicx Music, som i 2016 hadde et resultat på 37,1 millioner kroner etter skatt.

Videre er han heleier av selskapet Kygo AS. Det omsatte for 26 millioner i 2016, og fikk overført 30,8 millioner fra Sonnicx Music som utbytte. Resultatet før skatt ble på 44,4 millioner.

Kygo eier 17,3 prosent av aksjene i klær- og lydproduktselskapet Kygo Life. Det omsatte for 30,9 millioner i 2016, med 0,6 millioner i resultat før skatt.