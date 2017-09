Kygos kjæreste Maren Platou forteller om jetset-livet

Reiser verden rundt med et Å-menneske og tørt hår.

Kyrre Gørvell-Dahll (26) er stadig på farten og spiller for titusener per kveld under sitt alias Kygo. Med ham på mange av reisene er hans hjertes utkårede, Maren Platou (24).

Hun benytter anledningen til å jobbe underveis. I sommer begynte Platou å blogge, og nå er hun blant toppbloggerne på plattformen Nouw.

Til dem har hun nå gitt sitt første intervju etter at forholdet til Kygo ble kjent.

«Hun lever et jetset-liv de fleste drømmer om», heter det der.

Platou svarer på spørsmål mens hun befinner seg i Tokyo – hvor Kygo nylig holdt konsert – på vei til Seoul.

Der forteller hun at hun prøver å få med seg så mye sightseeing, konserter og shopping som mulig.

TIDLIG PÅ PLASS: Kygo og Maren Platou ble kjærester kort tid før karrieren hans gikk til himmels. Her avbildet backstage i Bergen 2015. Foto: HALLGEIR VÅGENES

– Ellers vil en vanlig hverdag hjemme innebære å studere, jobbe og sosialisere, sier hun.

Fremtidsdrømmene hennes er å fullføre sykepleiestudiet, reise masse og ha det kjekt med bloggen.

Videre fremkommer det at hun overhodet ikke spiser frukt eller bær.

På spørsmål om hun foretrekker luksus eller budsjett svarer Platou:

– Hmm ... Luksus på budsjett?

Fryser på fly



Platou røper at hun alltid har vært et A-menneske, men at det ikke er så lett lenger.

– Når jeg bor med et Å-menneske er det vanskelig å hoppe opp av sengen klokken 07.00, forklarer hun.

På Platous blogg går det mye i reiseliv, mote og produkter som tar vare på skjønnheten.

Der forteller hun at hun har en tendens til å fryse når hun er på flytur, men varme klær og en maske stjålet fra kjæresten gjør det lettere å sove i luften.

De hyppige turene har også gitt Platou et problem hun ber om tips til å løse.

GOD STEMNING: Kygo og Maren Platou på fest i Miami, mars 2016. Foto: GETTY

– Jeg har fortsatt ikke funnet en metode for å forhindre at håret mitt blir supertørt når jeg reiser, sier hun.

Blant stedene Platou har besøkt i sommer er Formentera, Hong Kong og Bali. På sistnevnte ble hun og følget hennes angivelig kontaktet av apekatter under en surf-utflukt.

Dyr anbefaling



I sommer var Kygo residerende DJ på Ushuaïa, en utendørs klubb på Ibiza.

Platou bringer en omfattende tipsguide til Ibizas uteliv, og fremholder kjærestens oppdragsgiver som noe av det beste.

– Drinkene er litt dyre, men hvis du har råd til det bør du i hvert fall prøve det én kveld, skriver hun.

Kygo nevnes ikke ved navn verken på Platous blogg eller i det ovennevnte intervjuet. Han figurerer imidlertid prominent på hennes Instagram.

Der postet Platou dette bildet på Kygos bursdag 11. september:

I sitt første blogginnlegg skriver Platou at hun aldri hadde tenkt å blogge.

– Men de siste par årene har jeg utviklet en interesse for å ta bilder av alle de vakre stedene jeg har vært så heldig å få besøke, og nå får jeg endelig muligheten til å dele det med dere.

Kygo selv er aktuell med singelen «Stargazing» og en EP ved samme tittel. Nylig kom også hans lenge bebudede U2-remiks ut.