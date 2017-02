Kygo til Stavernfestivalen

Norges verdensstjerne Kygo drar til distriktet i sommer når han spiller på Stavernfestivalen i Larvik.

Kyrre Gørvell-Dahll er ikke blitt mindre aktuell den siste tiden. Nylig ble det kjent at EDM-stjernen samarbeider med Selena Gomez på et kommende prosjekt. Han har også en låt med i filmen «Fifty Shades Darker» som har norgespremiere i dag, i selskap med blant andre Zayn og Taylor Swift, John Legend og Sia.

Bergenseren fikk kritikk da han prioriterte konsert under skifest i Aspen i USA fremfor Spellemannprisen nylig, men nå er det altså klart at han spiller i hvert fall ett sted i Norge i sommer.

– Kygo er for tiden et sikkert kort for å trekke folk, og det er hyggelig at han kan gjøre konserter også utenfor Bergen og Oslo her hjemme. Det ser ut til at Stavern har fått til et svært bra norsk program til sommerens festival, sier VGs musikkekspert Stein Østbø om bookingen.

(Saken fortsetter under videoen av Kygo og John Legend)

Fra før er det kjent at Kygo spiller i Umeå i Sverige, i Zamardi i Ungarn og i Zurich i Sveits i sommer. Nå også i lille Stavern noen minutter utenfor Larvik i Vestfold.

– Vi regner med fullt hus og stormende jubel på Stavernfestivalen når Kygo spiller. Jeg ser ikke bort ifra at vi kan komme til å se mer enn 10.000 gjester innenfor portene våre denne dagen, sier festivalsjef Roger Albin.

Det er så langt ikke klart hvilken av dagene Kygo spiller under festivalen første helgen i juli. Albin har fra før norske trekkplastre som Karpe Diem, Highasakite, Sondre Justad, Vamp, CC Cowboys, Postgirobygget, Klovner i Kamp og Tomine Harket & Unge Ferrari på plakaten.

Stavernfestivalen ble ifølge lokalavisen Østlands-Posten arrangert for første gang i 2001, med fire artister og 175 besøkende. I 2014 hadde festivalen vokst til tre dager og 30.000 besøkende, og i 2015 ble den flyttet fra Skråvika i Stavern til Larvik Golf Arena for å få større plass. Ifølge festivalsjefen har besøkstallet der vært 35.000 på tre dager, og han forventer økning i år.

I fjor sommer spilte Kygo blant annet på Findings på Bislett i Oslo og Cloud Nine på Koengen i Bergen, foruten å selge ut Hollywood Bowl og spille under avslutningsseremonien for Rio-OL. I 2015 spilte han blant annet på Roskilde (se video under).