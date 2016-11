Kygo slipper remiks av The Weeknd- og Daft Punk-hiten «Starboy»

Kanskje hans største studio-oppdrag til nå.

Kyrre Gørvell-Dahll (25) gjorde det nylig klart at høsten skulle brukes til å fokusere på musikk hjemme i Bergen.

De som fryktet lang ventetid på resultater kan puste lettet ut.

Torsdag kveld annonserer Kygo på Instagram at han slipper en ny remiks i morgen – av «Starboy», et samarbeid mellom den kanadiske popkometen The Weeknd og de franske elektronikagigantene Daft Punk.

Låten topper i skrivende stund VG-lista, er verdens nest mest spilte på Spotify, og har et skred av første- og annenplasser på offisielle hitlister jorden rundt.

– Det er vanskelig å komme på større navn å jobbe med enn The Weeknd og Daft Punk akkurat nå, mener VGs musikkanmelder Sandeep Singh.

– Håper Kygo benytter seg av sjansen og lager noe fett.

Bergensartisten slo seg opp via remikser av alt fra undergrunns klubblåter til samtidige hits som Ed Sheerans «I See Fire» og gamle slagere som Marvin Gayes «Sexual Healing».

«Starboy» er den største kontemporære hiten han har gitt en overhaling.