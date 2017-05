Kygo og Ellie Goulding gjorde Harry Styles-coverlåt live på BBC

Superstjernene overrasket med boyband-idolets solohit.

Norske Kyrre Gørvell-Dahll (25) og britiske Ellie Goulding (30) er travle med å herje hitlistene om dagen.

Deres felles slager «First Time» har passert 70 millioner avspillinger på Spotify i løpet av en måneds tid.

Onsdag formiddag besøkte duoen BBCs «Live Lounge», hvor de fremførte to låter i nedstrippet format – kun vokal og piano.

Den ene var, ikke så overraskende, «First Time».

COVRES AV KYGO: Harry Styles. Foto: AP

Den andre var, mindre forventet, en tolkning av One Direction-medlemmet Harry Styles' fortsatt ferske solosingel «Sign Of The Times».

Fans i ekstase



På BBC1s Instagram jubles det over coverversjonen.

– Bedre enn den opprinnelige sangeren haha, skriver en kommentator.

– Dette reddet dagen min, melder en annen.

Andre innspill er «HOLLY SHIIIIT !!», «AMAZING❤️❤️❤️» og «Weewwwwww😍😍😍».

