Kygo-manager Myles Shear ber Maty Noyes om unnskyldning

Legger seg flat overfor vokalisten som ikke fikk synge på Kygos store show.

Maty Noyes (19) er sanger og låtskriver på Kygos kjempehit «Stay».

Hun har turnert verden rundt med den norske superstjernen og sunget låten – angivelig uten å få betalt for det.

I helgen fikk hun ikke være med og synge da Kygo holdt to spektakulære show på legendariske Hollywood Bowl, med 20.000 billetter solgt ut per kveld.

FIKK IKKE SYNGE: Maty Noyes. Foto: UNIVERSAL

Verken Kygo, hans norske co-manager eller hans amerikanske manager har uttalt seg om situasjonen – til nå.

Det er sistnevnte, Myles Shear, som har fått det tyngste skytset rettet mot seg av Noyes.

Nå tar han bladet fra munnen, og kommenterer saken overfor det amerikanske musikkbransjebladet Billboard.

– Jeg ønsker å be Maty personlig om unnskyldning for hva denne situasjonen har utviklet seg til, skriver han til magasinet.

Virkelig lei seg



Shear adresserer videre det Noyes har hevdet; at det var fravær fra ett Kygo-show på grunn av sykdom som var årsaken til at hun ikke fikk opptre på The Hollywood Bowl.

– De nylige problemene vi har jobbet med skulle ikke holdt deg fra å opptre på disse konsertene, sier Shear.

Manageren ber nå om godt vær overfor den unge artisten.

– Kygo-teamet og jeg er dypt takknemlige for Matys dedikerte arbeidsmoral når vi har delt scener og suksess verden over. Jeg er virkelig lei meg for det som ble sagt og for situasjonen slik den har utviklet seg, og håper du vil godta min unnskyldning.

I skrivende stund har Noyes ikke uttalt seg om Shears beklagelse.