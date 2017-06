Kygo lokket Ellie Goulding ut av hiet

Den britiske popstjernen hadde tenkt å være stille en stund.

Kyrre Gørvell-Dahll (25) satser tungt på å jobbe med berømte vokalister i år.

Les også: Kygo og Ellie overrasket med Harry-låt

Etter stor suksess med Selena Gomez-samarbeidet «It Ain't Me», har Kygo fått Ellie Goulding (30) til å synge på den nye singelen «First Time».

Sjekk: Kygo feiret kjæresten på Coachella

Storselgende Goulding ga ut sitt siste album høsten 2015, og ga ut én ny låt i 2016.

I 2017 var planen å være dønn stille.

MØTTE FANS: Ellie Goulding og Kygo på vei inn til liveopptreden på BBC onsdag. Foto: BACKGRID UK

– Jeg skulle liksom være helt stum dette året, og bare skrive et nytt album, sier hun til London Evening Standard.

Moro sammen



– Noen spurte meg forleden: «Er dette comebacket ditt?» Jeg sa: «Absolutt ikke!» Det var ikke meningen at jeg skulle komme tilbake på en stund, men jeg syntes demme sangen var så god at jeg ville gi den alt jeg har, forteller Goulding.

Husker du? Kygo kjøpte multimillionbolig

Artister røper videre at samarbeidet med Kygo i all hovedsak fant sted via eposter frem og tilbake.

– Kygo og jeg møttes kun et par dager før vi slapp låten. Verden har blitt veldig annerledes.

«Morsom dag med deg», skrev Goulding til Kygo på Instagram etter at de to promoterte sangen sammen i London onsdag.

(saken fortsetter under bildet)

FORRIGE SAMARBEIDSPARTNER: Selena Gomez. Foto: AFP

«First Time» har nå passert 75 millioner avspillinger på Spotify, hvor den streames rundt 2,1 millioner ganger daglig.

Sjekk anmeldelsen: Kygo & Ellie Goulding – «First Time»

Hvorvidt den blir like stor som «It Ain't Me» synes uklart. Sistnevnte har fortsatt rundt 2,8 millioner daglige Spotify-spillinger, og bikker 400 millioner i løpet av helgen.

«It Ain't Me» har også vært en topp 10-hit i mesteparten av den vestlige verden. «First Time» har så langt mer beskjedne resultater på de offisielle hitlistene.

Fikk du med deg? Historisk USA-plassering for Kygo

NESTE? Lana Del Rey. Foto: AP

Eksempelvis har den måttet nøye seg med tredjeplass på VG-lista, som Kygo har for vane å toppe. I Ellie Gouldings hjemland har låten kun nådd 34. plass.

Inn og ut



I USA var «First Time» som snarest innom Billboard Hot 100, på 67. plass, før den forsvant ut igjen. «It Ain't Me» gikk på sin side opp igjen til topp 10 denne uken.

Så blir spørsmålet hvilke andre stjerner Kygo skal jobbe med.

En uke tilbake postet han et ettertenksomt bilde på Instagram, med følgeteksten:

«Hvem blir den neste jeg skal samarbeide med?»

I samme sekund la hans manager Myles Shear ut en video av seg selv – sammen med Lana Del Rey.