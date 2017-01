Kygo dropper Spellemannprisen for tredje gang: – Usympatisk og utakknemlig

Norges største artist prioriterer skifest i USA fremfor musikkfest i hjemlandet. Flaut, mener musikkprofil i NRK.

I kveld går Spellemann-prisutdelingen for 2016 av stabelen. Som vanlig uten Norges største internasjonale popstjerne i nyere tid tilstede.

Les også: Kygo brukes i erotisk storfilm

Man kan godt si at Spellemann og Kygo kom skjevt ut fra starten av.

2014 var året Kygo gikk fra ukjent til velkjent, både i Norge og internasjonalt.

I sommermånedene toppet hans Seinabo Sey-remiks VG-lista i syv strake uker.

Han ble utropt til det årets mest lovende elektronikanavn av det amerikanske bransjebladet Billboard.

SENDTE SØSTRENE: Jenny og Johanne Gørvell-Dahll leste opp takketalen fra broren sin, Kygo, på Spellemannprisen i fjor. Foto: NTB SCANPIX

Fikk du med deg? Kygo nekter å flytte

Da Spellemann-nominasjonene ble lest opp 15. desember 2014 lå debutsingelen hans «Firestone» øverst på VG-lista og gikk som en farsott internasjonalt. To dager etterpå holdt Kygo utsolgt konsert i Oslo Spektrum.

Men han fikk ingen Spellemann-nominasjon, og uteble fra utdelingen.

Bakgrunn: Kygo refser Spellemann

STILTE SELV: Norges største elektronika-eksport før Kygo, Röyksopp, møtte opp da de ble årets Spellemann for 2002. Fra venstre: Svein Berge og Torbjørn Brundtland. Foto: NTB SCANPIX

Fra null til fem



Ett år senere var det andre boller. Kygo hadde fem nominasjoner, «Stole The Show» ble kåret til årets låt, og artisten selv fikk det gjeveste trofeet – årets Spellemann.

Trofeet fikk han overlevert av 2014-vinnerne Nico & Vinz – som heller ikke møtte på Spellemann selv – i et videoopptak.

Kygo befant seg i USA for å spille på det store årlige X Games-arrangementet i Aspen, Colorado.

Der spiller han i kveld også, mens norsk musikkbransje gjør sitt beste for å feire sine største artister på Sentrum Scene og Sentralen i Oslo, sendt på NRK.

Men det er noen forskjeller på Kygo i januar 2016 og Kygo i januar 2017.

Champagnesprut i Aspen



SISTE SOM MØTTE: Ole Paus møtte selv opp i Stavanger konserthus for å motta utmerkelsen for årets Spellemann 2013. Foto: HALLGEIR VÅGENES

Ett år tilbake hadde han ennå ikke gitt ut sitt debutalbum. I bransjen var det forståelse for at han prioriterte et stort arrangement i USA.

Men han er flerfoldige millioner kroner rikere nå.

Og der X-Games i 2016 var en del av hans USA-turné, er hans deltagelse der nå en «one-off» – hans første konserter på over tre måneder.

Sjekk: Her er Kygos drømmebolig

Stemningen i Aspen er god, om man skal dømme etter en video postet på Instagram av Kygos manager Myles Shear, fra en fest med upåklagelig champagnesprutfaktor:

(saken fortsetter under klippet)

FLAUT FOR BEGGE PARTER: Trine Sollie i NRK synes både Spellemannprisen og Kygo kommer dårlig ut av artistens stadige fravær. Foto: NRK

Trine Sollie er redaksjonsleder i NRK P3. Hun mener det er åpenbart at Kygo ikke trenger Spellemann like mye som Spellemann trenger Kygo.

– Det er jo flaut når landets største artister ikke gidder å prioritere denne prisutdelingen, sier Sollie.

NRK-profilen hadde ønsket seg at Spellemann var troféfesten alle artister ville droppe alt annet for å være med på.

Uviktig for unge



– Men slik er det ikke, og jeg tenker at når Kygo igjen glimrer med sitt fravær, vitner det om at Spellemann kanskje ikke er så viktig for unge artister.

UTEBLE: Nico & Vinz dukket ikke opp for å bli hedret som årets Spellemann for 2014. De var opptatt med å spille på et Pepsi-arrangement i USA. Foto: HELGE MIKALSEN

Kygo har også vært invitert til, og fått pris ved, P3s egen prisutdeling, P3 Gull.

Sollie har en viss forståelse for artistens prioriteringer, men:

– På den annen side, Kygo har fått god backing fra hjemlandet, så han fremstår jo usympatisk og utakknemlig når han «boikotter» prisutdelingene han blir invitert til.

Hoppet over Norge



Aftenpostens musikkanmelder Asbjørn Slettemark synes fraværet sier mye om hva som er viktig for Kygo.

HAR FORSTÅELSE: Asbjørn Slettemark. Foto: FRODE HANSEN

– Han prioriterer tilstedeværelse i sitt internasjonale marked. Slik har det vært siden verden begynte å oppdage ham på nett.

Slettemark påpeker at Kygos kometkarriere hoppet over den tradisjonelle oppbyggingen på hjemmemarkedet.

– Da kan man jo forstå at Spellemann ikke er like viktig for ham som det er for Bjørn Eidsvåg eller Silje Nergaard, for eksempel.

Fravær som forventet



Spellemannprisens pressesjef Simen Eidsvåg sier til VG at det blir «en fin løsning» på overleveringen av trofeet fra Kygo til den som blir årets Spellemann for 2016.

SER LYST PÅ DET: Spellemann-sjef Marte Thorsby. Foto: IFPI

– Vi skulle naturligvis helst hatt alle nominerte her, sier Spellemannprisens styreleder Marte Thorsby.

Hun påpeker at det først og fremst er positivt for norsk musikk at artistene har konserter og andre oppdrag rundt om i verden.

– Når 75 prosent av norsk musikk streames i utlandet er det ikke annet å forvente enn at noen dessverre ikke har anledning til å være i Oslo i dag.

Kygos comanager Jan M. Bjordal meddeler dette på sms:

– Kygo er lei seg for at han ikke kunne være tilstede. Har ingen kommentar ut over det.