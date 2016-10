James Vincent McMorrow synger på Kygo-albumet: – Uten betaling

Den norske superstjernen Kygo beskyldes for ikke å betale medarbeidere.

Det vakte oppsikt da Kygos gjestevokalist Maty Noyes (19) sist helg gikk ut med knallhard kritikk av Kygo-teamet.

Blant annet hevdet hun at hun ikke har fått betalt for spillejobbene hun har gjort med Kygo verden rundt – konserter som ifølge bransjebladet Billboard tjener inn flere hundre tusen dollar per show.

Manager Myles Shear gikk ut med en personlig unnskyldning til Moyes, men verken han eller andre i Kygo-apparatet har imøtegått påstanden om mangel på betaling.

FIKK KRITIKK: Kyrre «Kygo» Gørvell-Dahll og hans amerikanske manager Myles Shear. Foto: AP

Nå hevdes det at mangemillionær Kygo henter inn gratistjenester til plateinnspilling.

Sang gratis



Irske James Vincent McMorrow (34) er en av vokalistene Kygo brukte på debutalbumet «Cloud Nine», en av tidenes største norske platesuksesser.

Platen toppet iTunes i over 30 land, gikk til topp 10 på offisielle salgslister verden over, og fikk tidenes beste norske plassering på den amerikanske albumlisten.

HARDT UT: Maty Noyes sa at hun hadde fått nok av «sexistiske griser i bransjen» i sitt utspill mot Kygo-leiren generelt og manager Myles Shear spesielt. Foto: UNIVERSAL

McMorrow synger sangen «I'm In Love» på «Cloud Nine».

– Å, ingenting, sier han til VG på spørsmål om hva han fikk betalt for innsatsen.

Den etablerte artisten, som spiller på Rockefeller i Oslo i kveld, presiserer at han gjør slike samarbeid fordi han synes det er gøy når materialet er godt nok.

Føler med Moyes



Han påpeker også at hans egen karriére gir ham alt han trenger økonomisk.

McMorrow sympatiserer imidlertid med kollega Maty Noyes.

STØTTER NOYES: Parson James er vokalisten på Kygos monsterhit «Stole The Show». På Twitter har han lagt ut bilde av Maty Noyes' kommende EP-utgivelse og skriver «Baby girl is coming for blood». Foto: AFP

– Trist å høre, det er synd for henne, sier McMorrow om konflikten.

– Men situasjonen for gjestevokalister kan være vanskelig.

McMorrow forteller at han selv var i en tilsvarende situasjon som Noyes et tiårs tid tilbake.

Redd for å spørre



Da ble han invitert med på turné av Mark Ronson, produsenten bak artister som Amy Winehouse og Lily Allen, som selv ble popstjerne på den tiden.

– Jeg gjorde mange konserter, og spurte aldri om betaling fordi jeg var redd for å spørre om betaling. Jeg var bare så glad for å være med på turné.

TREKKER TITUSENER: Kygo-konserter er populære arrangementer. Slik så det ut da han opptrådte i Austin 1. oktober. Foto: AFP

Han sier han ikke klandrer Ronson for gratisjobbingen, men påpeker at det ikke alltid er lett for en fersk artist å vite hvordan ting skal håndteres.

– Du tenker at du er en del av «gjengen» på en sånn turné, men du er jo ikke nødvendigvis det. Samtidig vil du ikke fremstå som pengegrisk heller.

Betaler ekstra



Kollisjoner mellom kunst og penger er det eldste problemet i bransjen, mener McMorrow.

HITMAKERE: Kygo og Maty Noyes laget slageren «Stay» sammen. Her på Nobelkonserten 2015. Foto: GETTY

– Min løsning på dette er å betale alle som jobber for meg mer enn de ber om, og sørge for at dét er det første vi snakker om.

Å være med Kygo på hans konserter med titusener av tilskuere kan være til stor nytte for en i utgangspunktet uetablert artist som Maty Noyes.

McMorrow mener imidlertid det er viktig å avklare i forkant at dét er «betalingen».

– Hvis du forespeiler artisten dette på forhånd, at du vil bli kjent og få en bra platekontrakt, så er det klart at de fleste i hennes posisjon vil si ja. Jeg håper hun bruker det hun har fått ut av dette til det beste for seg, sier McMorrow.

– Jeg tror i alle fall hun har lært hvordan hun skal gjøre ting fremover.

Kygos co-manager Jan M. Bjordal har ikke besvart VGs henvendelser om kommentar til denne saken.