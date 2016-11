Hjemmekjære Kygo vil ikke flytte

Artisten hyller Bergen, hvor han dyrker samvær med sine nærmeste.

Etter et sommerhalvår med platepromotering og turnéliv har Kyrre Gørvell-Dahll (25) dratt hjem for å finne roen og lage ny musikk.

På Facebook og Instagram gjør han det også klart at han vil ligge lavt i sosiale medier fremover.

Det siste Kygo har postet er et bilde fra bryggen ved huset han i vår ervervet for et tosifret antall millioner.

– Jeg føler meg veldig motivert og inspirert, og denne utsikten hjelper definitivt, skriver Kygo, til et skred av «dette fortjener du!»-kommentarer og nesten 80.000 «liker»-klikk.

Han får også en kommentar fra kvinnen i sitt liv, bergensjenta Maren Platou (23).

I mars ble det kjent at det er hun som har kapret Norges nye superstjerne.

Platou har ikke snakket med pressen, og opererer med lukkede kontoer i sosiale medier.

Hun svarer imidlertid på kjærestens «endelig hjemme!»-melding med dette:

(skjermdump fra Instagram)

Platou kan for øvrig trygt regne med å finne Kygo hjemme i årene som kommer, uansett hvor mye internasjonal suksess han får å håndtere.

Det slår han fast i «Alt for Norge», en bok utgitt denne uken i forbindelse med kongeparets jubileum.

DAMETEKKE: Jentene stilte armert med mobilene sine da Kygo spilte på et Spotify-arrangement i Los Angeles i midten av oktober. Foto: AP

Der forteller Kygo at han har blitt spurt «utallige ganger» om han ikke heller kunne tenke seg å bo i musikkbransjebyer som London og Los Angeles.

Han medgir at han gir avkall på muligheter ved å bo i hjembyen. Som å bli invitert til studio hos navn av en viss størrelse.

– Slike invitasjoner kan ikke jeg takke ja til fordi jeg bor i Bergen. Likevel har jeg ingen planer om å flytte, skriver han.

CASA KYGO: Kygos bolig i Bønes i Bergen. Foto: HALLGEIR VÅGENES

Ro og nærhet



– Ønsket om å bo i Norge, og først og fremst i Bergen, handler mye om ro, tilhørighet og nærhet til venner og familie, fortsetter Kygo.

Han beskriver også jobben sin og de tilhørende reisene som hektiske.

– Inn og ut av hotellrom. Fulle timeplaner, intervjuer og fotosesjoner. Hjemme kan jeg ta en pause. Jeg kan ta et skritt tilbake og se alt utenfra.

Og utenfra kan Kygo konstatere at karrieren ruller som den skal.

Kun to konserter står oppført på hans turnéliste fremover; i Aspen, Colorado 26. og 28. januar.

Onsdag kveld meldte han at begge ble solgt ut på under en time.