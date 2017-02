Ed Sheeran i stort VG-intervju: – Hater sosiale medier

Verdens mest populære artist elsker norsk musikk. Og så hater han sosiale medier og Donald Trumps abortmotstand.

– Er du norsk? spør Ed Sheeran.

– Ja.

– I really fucking love Susanne Sundfør, følger han opp.

Brite, verdensfenomen og musikalsk fløtepus, Ed Sheeran (26), var på hemmelig norgesbesøk forrige uke for å promotere sitt kommende album, som har fått tittelen (÷). Og Sheeran, som for tiden er verdens mest strømmede artist, kaster rundt seg med norske musikkreferanser.

Det er ikke kun Susanne Sundfør han kan navnet på av norske artister: Den norske produsenten «Cashmere Cat» bidrar på Sheerans nye album - og Kygo har tidligere remikset Sheerans monsterhit «I see fire» til både artistens og musikkpublikumets store glede.

– Da jeg var i Hellas var det aldri noen som hadde hørt sangene mine. Men så kom Kygo og lagde en remiks av «I see fire», så nå vet alle hvem jeg er der også, forteller Sheeran, tydelig fornøyd.

- Bedre enn britene

26-åringen følger opp med å skryte av Jarle Bernhoft, dansk-svenske «Broen», Robyn, Tove Lo og «The Killing». Og selv om han aldri har fått med seg det de danske og svenske journalistene nærmest i kor kaller «tidenes norske kulturfenomen», altså «SKAM», lover han å det skal «bingewatches» så fort han får tid.

– Helt ærlig så synes dere skandinaver er bedre på å lage serier enn oss briter. Jeg gleder meg til å sjekke ut «SKAM».

Selv om rødtoppen ikke er av typen artist som bruker fritiden på å dyrke sitt eget image og speilbilde i tabloidavisene, har han en celeber omgangskrets bestående av blant annet Taylor Swift, Adele og James Blunt, for å nevne noen.

– Jeg leste at Taylor alltid sender låtene sine til deg for godkjenning. Har du gjort det samme nå?

– Taylor har hørt det, ja. Jeg sendte det til henne i sommer. Hun likte det veldig godt. Heldigvis.

Tre år siden sist

Sheeran har brukt god tid på sitt kommende album: Tre år er gått siden sist utgivelse, og i mellomtiden har han som andre prominente artister holdt seg unna sosiale medier, rampelys, glitter og kjendisglamour. Og fritiden har gjort ham oppmerksom på en ting: Sosiale medier er dritt.

– Jeg ser absolutt ingen fordeler med det. Alle vi som sitter i dette rommet husker jo hvordan det var å vokse opp uten smarttelefon. Vi var ute mesteparten av dagen, også kom vi hjem, og brukte vi kanskje et par timer på MSN eller hva det var. Nå er du tilgjengelig på mobilen 24 timer i døgnet, sier han, og følger opp:–

– Skadelig for jenter

– Jeg tror spesielt det er skadlig for unge jenter, fordi de utsettes for et mye større perfeksjonspress enn andre. En kompis av meg har en datter på åtte år nå, og hun har begynt å sminke seg allerede, nettopp fordi hun har sett «alle de fine jentene på Instagram». Hun burde jo ikke sminke seg. Hun burde klatre i trær som hun skal falle ned fra, spise mark og ha gjørme på buksene.

– Så, du har ikke smarttelefon?

– Nei. Jeg er en e-post, som jeg sjekker en gang daglig.

– Særlig. Jeg tipper du er som andre kjendiser: Snoker rundt på en superhemmelig konto under et hemmelig alias.

– Ha, ha. For å være helt ærlig, så har jeg vurdert det. Men det ble det ikke noe av. Grunnen til det er så enkel som at jeg ikke har godt av det. Og jeg er virkelig ikke av typen som bryr meg om hvordan jeg ser ut, men selv jeg ble selvbevisst av å være på sosiale medier hele tiden. Jeg begynte å stille meg spørsmål om jeg kanskje burde være tynnere, sunnere og annerledes. Det er et usunt sted å være, sier han.

Mistet en del kilo

Nå skal det sies at britiske tabloider har hygget seg med «før og etter»-bilder av 26-åringen: Han har mistet en del kilo og byttet ut koksgrå sigaretthud med noe som nesten ser ut som rosekinn. Men det handler ikke om Instagram. Det handler om kjærlighet.

– Jeg var skikkelig usunn. Kjæresten min spiller hockey, mens jeg turnerte, drakk sprit og veltet meg i pizza. Etter hvert føltes det litt feil da hun sto opp hver morgen for å ta en løpetur. Når personen du elsker og bryr deg om forsvinner for en halvtime hver morgen for å forlenge livet sitt, da må du bli med. Derfor har jeg gått ned litt i vekt.

– Har du sluttet å røyke også?

– Eh. Ja. Eller, jeg røykte to i går. Men det skjer nesten aldri når jeg ikke drikker, altså.

For dem som tror at Sheerans nåværende lykkelige forhold kommer til å stå i veien for hans ellers melankolske tekster, kan heldigvis tro om igjen.

– Jeg trodde lenge at jeg måtte være sønderknust for å skrive et album. Men det siste halvannet året har jeg vært forelsket og lykkelig, og likevel lagd bra musikk. Det er litt digg å innse, for hvis dette albumet ikke hadde blitt så bra, tror jeg fort at jeg kanskje hadde tenkt: «Hvis jeg fucker dette forholdet litt opp, kanskje det blir bra musikk da?», sier han, og presiserer:

– Alt jeg skriver er selvopplevd. Hvis du ikke skriver med utgangspunkt i ditt eget liv, synes jeg du like gjerne kan jobbe på et kontor.

Kjæresten spiller hockey

Ed Sheerans kjæreste er hun som av tabloidene kalles den «britiske skjønnheten» Cherry Seaborn. Men rent bortsett fra at hun jobber som profesjonell hockeyspiller, finner du knapt et ord om henne på Internett.

– Fansen min liker henne ikke, sier han uoppfordret.

Og utdyper:

– Hun er så privat, derfor aner tilhengerne min absolutt ingenting om henne. Og da er det jo ofte sånn at man blir skeptisk. Hun har lukket Twitter- og Instagramkonto, og har ingen interesse for rampelyset. De eneste historiene som finnes om henne, er rykter.

– Synes du det er bra?

– Ja, jeg liker det godt. For hvis du åpner opp for informasjon rundt privatlivet ditt i England, så kommer pressen som en flodbølge. Men fordi de ser at hun skjermer seg fra offentligheten ved å ha private kontoer på sosiale medier, så lar de oss være i fred.

Sheeran har flere ganger uttalt at han har lyst til «å gifte seg og få fornøyde, feite barn» med kjæresten Cherry. Og grunnen til at nettopp de to har blitt sammen, forklarer han på følgende vis:

– Jeg leste et sitat en gang, der det var en som sa «livet er rart, vi er alle rare, og når vi finner noen som er akkurat like rare som vi selv er, så faller vi inn i en felles rarhet, og kaller det kjærlighet». Det synes jeg er fint sagt.

Sheeran føyer seg inn i rekken av britiske artister som sjelden er redd for å si hva han mener. Rett før intervjuet på The Thief, kom nyheten om at USAs president Donald Trump nå skal iverksette murbygging mot Mexico-grensen.

– Hva tenker du om at USAs president nå skal bygge mur mot Mexico, nekter å tro på menneskeskapte klimaendringer, vil reversere homofiles rettigheter og signerer et lovforslag mot abort, da?

Styrer unna politikk

– Jeg snakker om mye, men ikke politikk. Det er rett og slett fordi jeg tenker at det er begrenset hvor interessant en 26 år gammel popstjernes tanker rundt storsamfunnet er. Jeg vil heller at jeg og musikken min skal være en slags eskapisme fra all dritten, sier han, idet han plutselig begynner å snakke om det han ikke vil snakke om.

Politikk.

– Men, altså. Jeg synes jo ingen skal fortelle en kvinne hva hun skal få lov til å gjøre med kroppen sin. Og i forhold til homofile- og transseksuelles rettigheter, så er det åpenbart at vi alle er like og skal ha likt utgangspunkt. For å si det enkelt: Jeg tenker at det finnes to typer mennesker; du har gode mennesker, også har du slemme. Jeg vil helst være god.

– Er du feminist?

– Ja. Jeg synes alle menn bør være feminister, jeg.