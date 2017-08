Calvin Harris håvet inn 385 millioner

Hverken Kygo eller Alan Walker er med på Forbes’ liste over verdens mesttjenende DJ-er i 2017.

Det anerkjente økonomimagasinet har rangert de ti DJ-ene som tjener mest i verden for tiden. På førsteplass ligger skotske Calvin Harris med 48,5 millioner dollar, eller rundt 385 millioner kroner det siste året.

Til sammenligning skrev VG i fjor at Kygo tjente 15 millioner kroner i 2015. Alan Walker gikk fra å ha sommerjobb hos mormor i 2015 til å tjene millionbeløp i fjor. Samme år fikk han 2,6 millioner i honorar for soloturneen og 85.000 for hver av de to oppvarmingskonsertene for Rihanna. Men helt Forbes-materiale er det ikke – ennå.

RINGREV: Franske David Guetta kombinerer festivaljobber med klubb-show fra Ibiza til Las Vegas. Han har ifølg Forbes hatt runst 100 spillejobber de siste 12 månedene. Har spiller han på Findings musikkfestival på Bislett stadion i august i fjor. Foto: Fredrik Solstad , VG

Harris topper listen for femte året på rad. Han skal ha tjent inn formuen på Las Vegas-opptredener og musikkfestivaler. I tillegg tjener Calvin Harris greit som produsent også – blant annet for Pharrell Williams, Big Sean og Katy Perry.

Listen fylles ellers med gjengangere som Tiësto, Skrillex og David Guetta, men har også med to nykommere: Chainsmokers og Marshmello på henholdsvis tredje og åttendeplass.

Nederlenderen Tiësto er blitt 48 år, men har holdt seg på topp-3-listen så lenge Forbes har rangert sin «Electronic Cash King»-liste. Fra sommeren i fjor til samme tid i år har han ifølge magasinet spilt 134 opptredener.

Landsmannen Martin Garrix er den yngste på listen med sine 21 år. Ellers er det lite variasjon på listen, som kun består av menn fra USA eller Nord-Europa.

Marshmello er listens kanskje mest anonyme. DJ-en opptrer med en hvit marshmallow-maske på scenen.

NYKOMMER: Marshmello opptrer på Bonnaroo Music and Arts Festival i Manchester 10. juni i år. Foto: Amy Harris , AP

Forbes’ oppgir at deres rangering tar for seg inntekter fra juni 2016 til juni 2017, ved hjelp av informasjon fra databaser som Nielsen, Pollstar, Bandistown og Songkick, samt intervjuer med DJ-ene selv og folk i musikkindustrien. De har ikke trukket fra honorarer til agenter, managere eller advokater. VG har brukt tirsdagens valutakurs for overføringer i utregningen av norske kroner.

Her er hele listen:

1. Calvin Harris – 385 millioner

2. Tiësto – 310 millioner

3. The Chainsmokers – 302 millioner

4. Skrillex – 239 millioner

5. Steve Aoki - 235 millioner

6. Diplo – 227 millioner

7. David Guetta – 199 millioner

8. Marshmello – 167 millioner

9. Martin Garrix – 155 millioner

10. Zedd – 151 millioner

Artister som nesten kom med i denne runden er blant andre Afrojack, Deadmau5, DJ Snake, Kaskade og Dimitri Vegas.