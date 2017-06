Apple Music slipper film om Kygo

Streamingtjenesten skal vise hvordan karrieren tok av.

Kyrre Gørvell-Dahll (25) har en historie som må sies å være godt dokumentert i Norge. Men nå skal den presenteres på ny for et internasjonalt publikum.

På Instagram melder Kygo at filmen – titulert etter en av hans største slagere, «Stole The Show» – slippes via Apple Music 26. juli.

Ifølge artisten skal den dokumentere Kygos historie frem til hans store konsert i Barclays Center i New York i starten av 2016.

– Dette blir sjukt, forteller historien vår på en koko måte, melder manager Myles Shear på Instagram.

«Stole The Show» blir imidlertid ikke den første dokumentaren om Kygo.

I mars 2015 publiserte VG to episoder om Kygo i serien «Bring On The Night», som du kan se her:

I andre Kygo-nyheter melder Dagens Næringsliv at artistens selskap Kygo Life solgte klær og lydprodukter for 31 millioner kroner i løpet av de fire månedene det var i drift i 2016.

Overskuddet ble på 436.000 kroner. Omsetningen har primært foregått i Norge og Norden, men ifølge DN planlegger Kygo Life å ekspandere globalt i 2018, samt opprette en egen butikk for utsalg i Oslo.