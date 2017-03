Kurt Nilsens nye plate flopper

Etter 14 år med suksess går bergenseren på en smell.

Helt siden han slo gjennom i «Idol» 2003 har Kurt Nilsen (38) gått fra platesuksess til platesuksess.

Det er bare tre måneder siden sist han toppet VG-lista – med sin seks år gamle juleplate, som stiger til topps hver jul og til sammen har tilbragt 56 uker på Norges offisielle salgsliste for musikk.

Nilsens ferske studioplate ser imidlertid ikke ut til å leve opp til sin tittel, «Amazing».

Den har kun tilbragt tre uker på VG-lista.

EVENTYRLIG SUKSESS: Kurt Nilsen sammen med Alejandro Fuentes (t.v.), Askil Holm (t.h.) og Espen Lind (foran) i 2006, da de gikk under kallenavnet «De nye gitarkameratene». Foto: JANNE MØLLER-HANSEN

Albumet debuterte på fjerdeplass, sank kjapt de påfølgende to ukene – og har vært ute av topp 40 i to uker nå.

Pleier å herje i månedsvis



Av Nilsens fem tidligere studioplater (foruten juleplaten) har tre nådd førsteplass, to nådde annenplass. Ingen av platene lå færre enn 16 uker på topp 40.

Konsertplaten «Live» fra 2013 gjorde det også langt bedre enn «Amazing», med tredjeplass som topp og ti uker inne.

Nilsen har mer VG-listesuksess å vise til: Sammen med Espen Lind, Askil Holm og Alejandro Fuentes tok han to «Halleluja»-konsertplater til topps.

NYE TONER: Broiler er med på å dra Kurt Nilsen i ny, elektronisk retning. Fra venstre: Mikkel Christiansen og Simen Auke. Foto: TERJE BRINGEDAL

Den første, fra 2006 fikk 38 uker på topp 40. Oppfølgeren fra 2009 fikk 14 uker.

Beskjedne streamingtall



På Spotify er kun tre av Nilsens ti mest populære låter nå fra «Amazing».

Tittelsporet, sluppet som singel i forkant av albumet, har i skrivende stund 708.488 avspillinger tilsammen, mens de to andre har omtrent 100.000 i snitt etter fem uker.

Til sammenligning spilles Norges mest populære låt på Spotify nå – Kygos siste – rundt 150.000 ganger daglig av norske brukere.

TRENGER TURNÉ: Kurt Nilsen genererer mye platesalg på konserter, mener hans manager. Her er Nilsen på Brann Stadion i 2004. Foto: BJØRN ERIK LARSEN

Nilsens manager Jan Fredrik Karlsen påpeker at lanseringen av Kurt-albumet ennå er i en tidlig fase.

Han forteller at det har tatt tid å få radiostasjoner til å sette tittelsporet på sine spillelister, men trekker frem at både Radio Norge og P4 har gjort det nå.

– Forhåpentlig vil det gjøre noe med albumsalget også.

– Er Kurt Nilsens storhetstid over?

– Jeg vil definitivt ikke si det, ler Karlsen.

RADARPAR: Jan Fredrik Karlsen og Kurt Nilsen, her avbildet i 2009. Foto: NTB SCANPIX

– Men det handler om å få musikken ut til folk også. På de foregående albumene har vi hatt turneer rett etter plateslipp, og det har alltid hatt effekt på albumsalget. Denne gangen starter vi ikke turneen før i slutten av mai.

Måtte avlyse



Nilsen gikk nylig glipp av potensiell profilering da han måtte avlyse tre opptredener ved «Vinterlyd»-turneen P4 arrangerer sammen med Kreftforeningen.

– Han mistet stemmen, forteller Karlsen.

Streamingtall blir stadig viktigere for listeplasseringer, også for albumformatet. Karlsen er usikker på om Nilsens streamingtall veier opp for synkende salg av nedlastninger og fysisk produkt.

VG-lista Norges offisielle salgsliste for musikk siden 1958. Utarbeides av tall fra streamingtjenester som Spotify, digitale salgssteder som iTunes og platebutikker med fysisk salg som Platekompaniet.

– Juleplaten streamer godt, påpeker han. Den mest spilte av Nilsens julelåter nærmer seg 13 millioner avspillinger på Spotify.

– Men det nye albumet har jo et litt annet uttrykk enn dagens popmusikk. Det er analogt og en litt «old school» måte å gjøre det på. Så vi får se hva fremtiden bringer.

Nilsen kan imidlertid glede seg over en helt ny type suksess, som finner sted parallelt med nedturen for «vanlig» Kurt-musikk.

EDM-duoen Broiler gjør det nemlig bra med sin versjon av tittelsporet fra «Amazing», hvor Nilsens vokal er med.

Den var tredje beste nykommer på VG-lista sist helg, og har allerede 881.695 avspillinger på Spotify.

Manager Karlsen tror ikke Nilsen blir rendyrket EDM-artist med det første.

– Men jeg vil si at Broiler-versjonen viser at Kurts låtskriving tåler tidens tann.