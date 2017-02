Kurt Nilsen flyttet fra Bergen: – Vil alltid være bergenser i hjertet mitt

Kurt Nilsen (38) har aldri hatt det bedre enn nå.

Misforstå ikke; hans personlige lykke handler ikke om å flytte fra Bergen, men om tilværelsen generelt akkurat nå.

– Etter 37 år vet jeg hvordan det er å være bergenser, og det glemmer jeg ikke. Men når kjæresten er østfra må noen ofre seg, og denne gangen var det jeg. Men jeg vil alltid være bergenser i hjertet mitt, sier Kurt Nilsen til VG, selvfølgelig med bred Bergensdialekt.

Men han stortrives i sitt nye hjem ved Mjøsas utløp, på Minnesund, med kjæresten Oda Rivrud. Livet er rett og slett «Amazing», for å si det med tittelen på hans ferske plate, den første på fire år.

– Jeg har virkelig funnet roen i et rutineliv. Senket skuldrene. Det har helt klart gjort noe med meg. Dette er en ny epoke.

– Ingen tegn til rastløshet?

– Rastløs? Da er det bare å gå ned i hagen en tur - i dag tidlig sto det et rådyr der, forresten. Eller lage litt mat. Ut å golfe. Gå tur i skogen. Lufte bikkja. Jeg har faktisk større frihet der enn jeg hadde i Bergen, sier Nilsen.

– Dessuten reiser jeg en del i perioder, og nå bor jeg bare et kvarter unna Gardermoen, legger han til.

Aller mest glad er «nye» Kurt Nilsen for at han klarte å stumpe røyken for et par år siden, sponant og umiddelbart.

– Jeg prøvde en sigg et halvt år senere - det var som å trøkke trynet ned i et askebeger. Den avgjørelsen om å slutte er jeg utrolig glad for, forteller han.

«Amazing» er innspilt i Spania under en fjortendagersperiode i fjor vinter. Bakgrunnen for å gå tilbake til det engelske språket, var Nilsens ønske om å hylle musikken fra hans egen og hente lyden derfra - fra Eagles, Pink Floyd, Van Morrison, Fleetwood Mac, for å nevne noen inspirasjonskilder.

– Det var viktig å komme seg ut av komfortsonen, derfor Spania, og få innspillingen vekk fra bylivet. Ingen tur ut på byen, ingen konserter, ikke noe hjem til kjæreste og barn - det er jo alltid noe! Dessuten var det kaldt og jævlig i Norge. I Spania kunne jeg være musiker 24 timer i døgnet med unntak av å ringe hjem til kjæresten klokka ti og si natta til ungene, sier Kurt Nilsen.

– På tampen av dagen ble vi gjerne sittende og spille masse musikk for hverandre, noe som førte til flere ideer og at låter ble snudd helt oppned i en positiv retning. Det var en ideell situasjon.

Platen skulle egentlig ut i fjor, men som Kurt sier; jula kom hakket for brått på. Kurt Nilsen har nemlig blitt julens mest etterspurte konsertartist. Juleplaten hans med Kringkastingsorkesteret, «Have Yourself A Merry Little Christmas», kom i 2010 og har toppet Norges offisielle albumliste, VG-lista Topp 40, i fire ulike år.

Bare i 2016 spilte Kurt Nilsen julekonserter for 40.000 mennesker, altså et helt Valle Hovin til sammen!

– Jeg har etablert en tradisjon der som jeg er veldig takknemlig for. Det er kjempestas.

– Du er ikke redd for at jule-Kurt skal overskygge den «vanlige» Kurt?

– Jeg har tenkt på det, men er ikke redd for det. Guttedrømmen var å leve av musikk, og så lenge jeg er aktuell på et eller annet område, er jeg evig takknemlig, sier han.

Alt tyder på at han kan leve en god stund til på musikken sin. 2015 var et rekordår for ASet til Kurt Nilsen, Lord Records AS, med en omsetning på 8, 5 millioner og et årsresultat på hele 5, 4 millioner kroner.

– Det har aldri vært viktig for meg å komme til penger for pengenes skyld, slik at jeg kan hvile. Å spille er uansett prioritet nummer én for meg. Men økonomisk trygghet gjør deg roligere. Når du vet at regningene blir betalt, får du samtidig et overskudd som jeg kan bruke på å lage ny musikk.