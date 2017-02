Kristian Valen: «Mitt livs mareritt» ble starten på årets MGP-låt

Kristian Valen var ikke til stede under presentasjonen av årets norske MGP-artister. Men i en oppdatering på Facebook tirsdag formiddag skriver han om «sitt livs mareritt» som ble starten på låten han skal fremføre i finalen.

Valen fortalte litt om deltakelsen i et videoklipp som ble vist under tirsdagens presselansering. Der sa han blant annet:

– Jeg beklager at jeg ikke kan stille selv. Det startet med at Jan Fredrik og jeg hadde en kopp kaffe sammen, og jeg sa jeg følte meg veldig heldig som har fått gjort alt jeg har drømt om til nå. Men Jan Fredrik sa «Nei, du har ikke gjort Grand Prix! Kan du tenkte deg å gjøre det?»

Les også: Her er årets MGP-artister

Men på sin Facebook-side forteller han mer om sine tanker rundt MGP-deltakelsen og ikke minst låten han skal fremføre, «You and I». Her skriver han om «sitt livs mareritt» da han fant sin samboer i garderoben blødende og alvorlig skadet.

– Det var det verste synet jeg har sett. Da jeg så ikke klarte å kjenne pulsen hennes i beina og så alt blodet tenkte jeg «Du må våkne Kristian, dette er en drøm! Den du elsker mest kan ikke dø foran deg med hodet i fanget ditt!» Det ble starten på låten eg skal gjøre i Grand Prix, skriver Kristian Valen.

Kommentar MGP: – Mangler et dristig grep

Den omtalte natten endte med at Kristian Valen ble pågrepet og siktet for trusler mot politifolk som ankom stedet etter at Kristian Valen hadde tatt bilder av politifolkene og lagt de ut på sosiale medier. Ambulansepersonell hadde først ankommet leiligheten, men de tilkalte politiet etter at situasjonen utviklet seg.

Valen måtte møte i retten tiltalt for trusler mot politiet og besittelse av en våpenkopi. Valen erkjente seg ikke skyldig, men ble i Oslo tingrett dømt til 21 dager fengsel.

Komikeren anket dommen til lagmannsretten.

Fikk du med deg? Kristian Valen selger luksushuset i Hollywood - prisantydning: 65,8 millioner kroner

I Facebook-oppdateringen legger ikke den rutinerte artisten og komikeren skjul på at han har en tøff tid bak seg, at han har opplevd «verden dratt bort under deg» og at han gleder seg som et barn til å være med i den norsk MGP-finalen som finner sted i Oslo Spektrum 11. mars.

– Men er utrolig nervøs, slår han fast på siden sin.

Skulle han vinne, blir det Kiev-tur i begynnelsen i mai med semifinaler 9 og 10. mai og stor internasjonal finale 13 mai. Men han får sterk konkurranse fra erfarne MGP-artister som Rune Rudberg og Åge Sten Nilsen.

– Kristian Valen har bestemt seg for å emigrere fra Norge, så dette blir det siste han skal gjøre før han skal ut i den store verden, forklarte MGP-general Jan Fredrik Karlsen under presentasjonen tirsdag.

Til VG ønsket ikke Karlsen å fortelle hvorfor Valen ikke stilte på presentasjonen.

Husker du? Valens advokat etter løslatelsen: – Brukte lekevåpen

– Jeg kan ikke si annet enn at han er forhindret fra å stille i dag. Jeg er 101 prosent sikker på at han kommer til å stå på scenen i Oslo Spektrum, sa Karlsen, som lover «tidenes MGP-finale».

På spørsmål om hvilke vurderinger NRK har gjort rundt Valen og straffesaken opp mot MGP-deltagelsen, svarer Jan Fredrik Karlsen:

– Vi har forholdt oss til entertaineren Kristian Valen og hans evne og mulighet til å være med i MGP. Dette er en unik for Valen til å vise hvem han er som artist. Ut over det har jeg ikke mer å tilføye.

Stig Karlsen, prosjektleder for Melodi Grand Prix i NRK sier til VG at de naturligvis har snakket om straffesaken internt og med Valen.

– Men vi forholder oss til Kristian som artist og komiker i det virket han driver. Dette er et personlig anliggende og så vidt jeg vet en pågående sak, siden det er en ankesak.

På spørsmål om en eventuell soning kan komme til å kollidere med MGP-planene fremover, svarer Stig Karlsen at han ikke bekymrer seg for det.

– Det har vi fått sjekket og avklart, så det skal være uproblematisk.