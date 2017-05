Olivia Newton-John har fått brystkreft igjen

68-åringen utsetter turné.

Den australske artisten og skuespilleren må nok en gang kjempe mot brystkreft, 25 år etter første gang hun ble rammet av sykdommen.

På Facebook melder «Grease»-legenden at hun må utsette en rekke planlagte konserter, for å få medisinsk behandling.

Fra før hadde hun allerede avlyst enkelte konserter på grunn av smerter som nå har vist seg å være relatert til kreften.

IKONISK FILMPAR: John Travolta og Olivia Newton-John i «Grease», 1978. Foto: AP

Den har ifølge People spredd seg til ryggen.

I pressemeldingen gjør Newton-John det klart at hun føler seg trygg på at hun vil være tilbake på scenen senere i år, «bedre enn noensinne», for å gjennomføre konsertene.

Ifølge People regner artisten med å være tilbake i slag i august.

Newton-John har hatt sitt å stri med. I 1992 fikk hun brystkreft. I 2005 forsvant hennes daværende kjæreste, og han er fortsatt ikke funnet. I 2013 døde hennes søster Rona av hjernekreft.

Hennes siste album, «Liv On» (2016), handler om sorg og helbredelse.