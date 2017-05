DJ Robert Miles døde av kreft

47-åringen skal ha kjempet tappert.

Onsdag ble det kjent at den italienske DJ'en og musikkprodusenten Robert Miles døde tirsdag denne uken.

Les også: DJ-stjerne er død

Han vil bli husket for slageren «Children», som toppet de offisielle hitlistene i 12 land – Norge inkludert – på midten av nittitallet.

Nå er dødsårsaken offentliggjort.

Så du? Slet med tinnitus i 20 år – tok livet sitt

Den baleariske nettradiostasjonen OpenLab, som Miles var med på å starte, har kunngjort på Facebook at artisten døde etter å ha kjempet mot kreft i fjerde stadium i ni måneder.

– Gjennom hele perioden var han sterk, målrettet, utrolig tapper og gjorde alt han kunne for å slåss mot denne grusomme sykdommen, skriver OpenLab.

Sjekk: Disse kjendisene tok vi farvel med i 2016

– Vær så snille og send tanker, kjærlighet og respekt til hans familie og datter, som betydde alt for ham.

En mer detaljert obduksjonsrapport er bebudet senere.

Ifølge BBC var Miles selv noe av en livredder.

I Italia var det på midten av nittitallet en rekke klubbgjengere som døde i trafikken på vei hjem fra arrangementer – et så stort problem at det fikk en egen betegnelse: «Lørdagsslakt».

DJ'er spilte derfor ofte «Children» på tampen av kvelden, for å sørge for at publikums adrenalinnivå ble lavere på hjemturen.