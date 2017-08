Volbeat nektet Ekstra Bladet akkreditering til konsert – fikk slakt

Det danske hardrockbandet har blitt selektive på hvem som får adgang til å anmelde dem.

Volbeat har seilt opp som et av Nordens største band de siste årene. 7. september spiller de i Telenor Arena i Bærum.

Lørdag kveld holdt de fest i hjemlandet; som første danske band solgte de ut Parken i København og spilte dermed for 48.000 tilskuere.

I forkant av konserten gjorde bandet en oppsiktsvekkende manøver: Volbeat nektet avisen Ekstra Bladet og metalmagasinet Devilution akkreditering til å anmelde showet.

Ifølge Ekstra Bladet var en rekke andre medier akkreditert. Verken konsertarrangør Live Nation eller bandets plateselskap Universal kunne svare på årsaken til avslaget.

Universal henviste til Volbeats amerikanske management, som ikke har besvart avisens henvendelser.

Volbeat selv har ikke uttalt seg om boikotten.

– Det er tynt at vi ikke får en forklaring, men vi tror jo dette handler om at Volbeat og deres management ikke tåler kritisk omtale og gjerne vil få den bort, sier Ekstra Bladets redaktør Karen Bro.

Devilution la ut et skarpt refsende innlegg om Volbeat i etterkant av avslaget.

Der påpeker metalmagasinet at deres tre siste konsertanmeldelser av bandet endte på karakter 2 (av 5) – men også at snittet for deres 35 anmeldelser av Volbeat siden 2005 ligger på 3,8.

– Vi forventer format av Volbeat. Det har de nå med all tydelighet demonstrert at de ikke besitter, skriver Devilution, som ellers trekker paralleller til USAs president Donald Trump og hvordan han behandler det han kaller «fake news media».

Ekstra Bladet la ut en leseravstemning med spørsmål om hvorvidt det var greit av Volbeat å nekte avisen akkreditering. Over 85 prosent svarte ja.

Avisens omstridte anmelder Thomas Treo kom seg likevel inn i Parken lørdag kveld, hvor han påpeker at «47.999 beundrere var på plass» – og at det tar to sekunder før man kjeder seg i bandets selskap.

«Selv Volbeats relativt nye bassist så ut til å drømme seg bort, mens han sannsynligvis stod og regnet på hvor fint sommerhus han får råd til når turneen endelig er over», skriver Treo.

Han gir bandet ære for å ha tatt over toppstillingen i dansk rock etter Gasolin' og D-A-D, men understreker at Volbeat fullstendig mangler forgjengernes hjemmestrikkede sjarm og poesi.

«Når man har fylt Parken blir det ikke større for et dansk band. Volbeat kan snart heller ikke bli dårligere», konkluderer Ekstra Bladets kritiker.

Andre danske medier er rausere overfor Volbeat-konserten: Gaffa gir 6/6, BT gir 5/6, mens Berlingske og Politiken begge gir 3/6.

Treos siste to anmeldelser av Volbeat før Parken endte forøvrig også på karakter 2 av 5.